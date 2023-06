Was sagen Katholiken zu den Kirchenaustritten?

per Mail teilen

Die katholische Kirche verliert immer mehr Mitglieder. Warum ist das so? Der Vorstand des Familienbunds, Manfred Gräf aus Bobenheim-Roxheim, zeigt Verständnis für die Kirchenaustritte und überlegt, was man dagegen tun könnte. Andrea Keber aus Nieder-Olm sieht das Problem in der Institution Kirche. Sie engagiert sich bei Maria 2.0.