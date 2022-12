Wölfe reißen in diesem Jahr in RLP weniger Nutztiere

Wölfe haben in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz nach Angaben des Umweltministeriums weniger Nutztiere getötet oder verletzt als 2021. Das haben Vertreter des Ministeriums im Umweltausschuss des Landtags in einer vorläufigen Bilanz gesagt.

Man gehe derzeit von fünf Wölfen aus, die in Rheinland-Pfalz dauerhaft leben. Besonders stark sei das Leuscheider Rudel im nördlichen Westerwald. Im vergangenen Jahr hätten Wölfe fast wöchentlich Nutztiere angegriffen, so das Umweltministerium. Im laufenden Jahr habe es deutlich weniger Fälle gegeben. Laut Statistik gab es letztes Jahr 44 Übergriffe durch Wölfe mit 101 betroffenen Nutztieren. In diesem Jahr sind es bisher 24 Fälle mit 51 getöteten oder verletzten Nutztieren, davon 22 Übergriffe auf Schaf- oder Ziegenherden und zwei auf Gehegewild. Land Rheinland-Pfalz zahlt Fördergelder für Schutzmaßnehmen Vor zehn Jahren war erstmals wieder ein Wolf in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden. Das Land hat nach Angaben von Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) bis heute mehr als 1,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt: Unter anderem sollen Tierhalter elektrische Zäune anschaffen können, um Nutztiere, wie etwa Schafe, vor den Wölfen zu schützen. Das bekommen Tierhalter zum Schutz vor Wölfen erstattet Das rheinland-pfälzische Umweltministerium erstattet 80 bis 100 Prozent der Kosten für feste oder mobile Schutzzäune und Weidenetze sowie die Anschaffung und Ausbildung von Herdenschutzhunden. Die Mehrarbeit der Tierhalterinnen und –halter wird mit bis zu 60 Prozent vergleichbarer Nettoarbeitskosten gefördert. Seit 2020 hat das Ministerium rund 934.000 Euro an Herdenschutzförderung an 390 Antragsstellerinnen und Antragssteller ausgezahlt. Viehhalter wollen Wölfe bejagen lassen Doch manche Viehhalter sehen diese Schutzmaßnahmen für ihre Tiere kritisch. Hans-Peter Hallerbach, der Bio-Rinder im Westerwald hält, erklärt, seine Weiden lägen teils in unwegsamem Gelände, wo solche Zäune gar nicht aufgestellt werden könnten. Und auch aus Naturschutzgründen hat er ein Problem mit den Elektrozäunen. "Wir würden ja den Lebensraum der anderen wild lebenden Tiere auch abschneiden. Das geht nicht. Das sind ja Tiere, die schon seit Jahrhunderten hier laufen und das würde man auch mit kaputtmachen." Die wichtigsten Fakten zum Wolf Wölfe waren in Deutschland lange Zeit ausgerottet. Im Jahr 2000 wurden in der sächsischen Oberlausitz die ersten Wolfswelpen in Freiheit geboren.

In Deutschland gibt es derzeit 158 Rudel, 27 Paare und 20 territoriale Einzeltiere. Die genaue Zahl der Tiere ist schwer zu bestimmen, da die Wölfe wandern und dabei weite Strecken zurücklegen.

Im Jahr 2021 wurden 142 tote Wölfe gefunden, mit 102 starben die meisten im Straßenverkehr, 15 wurden illegal getötet.

Der Wolf ernährt sich hauptsächlich von Reh, gefolgt von Rotwild und Wildschweinen. Die Untersuchung von Kotproben ergab, dass Wölfe nur in Ausnahmefällen Nutztiere erbeuten (ein Prozent der erbeuteten Biomasse). Angriffe auf Pferde sind nach Angaben des Naturschutzbundes selten. Seit 2015 wurden 35 Fälle registriert, bei denen Pferde wahrscheinlich durch Wölfe getötet oder verletzt wurden.

Es kommt vor, dass Wölfe im "Beuteschlag-Reflex" mehr Tiere töten, als sie sofort fressen. Der Grund: Weil Weidetiere auf einer umzäunten Wiese nicht flüchten können, wird der Jagdtrieb beim Wolf immer neu ausgelöst. Normalerweise würde er als Aasfresser später zurückkehren, um die überschüssige Beute zu fressen.

Vom Wolf geht keine Gefahr für den Mensch aus. Seit der Wiederansiedelung im Jahr 2000 hat es in Deutschland keine Situation gegeben, in der ein Wolf sich aggressiv gegenüber Menschen gezeigt hat.

Dass Wölfe auch in der Nähe von Dörfern oder Höfen gesichtet werden, ist ganz normal. Das Revier eines Wolfes kann bis zu 300 Quadratkilometer groß sein. Bei ihren Wanderungen wählen die Tiere immer den kürzesten und einfachsten Weg, der dann auch durch eine Siedlung führen kann. Auf einer Fachtagung des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau im April sagten viele Tierhalter, dass Zäune allein als Schutz nicht ausreichen. Stattdessen sei es endlich an der Zeit, die Wolfspopulation in Rheinland-Pfalz durch Bejagung zu regulieren. Ähnlich sehen es viele Schäfer, denen beispielsweise Muttertiere gerissen wurden. Video herunterladen (22,6 MB | MP4) Auch Experte aus Brandenburg für Jagd auf Wölfe Dafür sprach sich auch ein Experte aus Brandenburg aus. Dort gibt es derzeit die meisten Wölfe in Deutschland. Der Experte sagte, es sei an der Zeit festzulegen, wie viele Wölfe in Deutschland leben könnten.Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz hingegen hatten erneut dafür geworben, dass die Tierhalter ihre Weidetiere mit Zäunen oder Herdenschutzhunden schützen sollen.