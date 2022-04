Wölfe im Westerwald machen Viehhaltern zu schaffen

2012 wurde der erste Wolf wieder in Rheinland-Pfalz gesichtet und seither reißen die Beschwerden von Tierhaltern nicht ab. Besonders im Westerwald gibt es Probleme.

Als Gerhard Frey aus Asbach an einem Januarmorgen auf seine Weide am Ortsrand kam, traf ihn fast der Schlag. Neun Schafe waren tot. "Der Anblick war schon schlimm", erzählt der Hobby-Tierhalter dem SWR und zeigt auf ein Foto. "Vor allen Dingen hier dieses Muttertier, was so aufgerissen war. Was die Tiere für eine Gewalt gehabt haben müssen, so ein Fell aufzureißen."

Ein Wolf hat das Mutterschaf auf der Weide bei Asbach gerissen. SWR

Seine Herde war von einem oder mehreren Wölfen angegriffen worden, nicht weit von seinem Haus. Insgesamt gab es in Rheinland-Pfalz seit Anfang 2021 fast 60 Angriffe, bei denen mehr als 120 Nutztiere getötet wurden, die meisten davon im Westerwald. Beim Bürgermeister der Verbandsgemeinde Asbach, Michael Christ, gehen immer mehr Beschwerden von Landwirten ein, aber auch von besorgten Bürgern. Alle sind überrascht, dass die Wölfe offenbar so nah an die Wohnhäuser kommen.



Gemeinderat Asbach will Wolf 1896 loswerden

Der Gemeinderat hat eine Resolution verabschiedet und an die Landesregierung geschickt. Man hat nämlich herausgefunden, dass vor allem ein Wolf für die Angriffe verantwortlich ist. Wolf 1896! Von 23 toten Tieren in diesem Jahr gehen 20 auf sein Konto, bestätigt die rheinland-pfälzische Landesregierung. Der Gemeinderat Asbach fordert, dass der Wolf abgeschossen oder umgesiedelt wird.

Doch das Umweltministerium hält das für verfrüht. Noch seien nicht alle Präventionsmaßnahmen ausgeschöpft. Zum Beispiel sollen die Tierhalter geeignete Elektroschutzzäune aufstellen.

Das bekommen Tierhalter zum Schutz vor Wölfen erstattet Das rheinland-pfälzische Umweltministerium erstattet 80 bis 100 Prozent der Kosten für feste oder mobile Schutzzäunen und Weidenetzen sowie die Anschaffung und Ausbildung von Herdenschutzhunden. Die Mehrarbeit der Tierhalterinnen und –halter wird mit bis zu 60 Prozent vergleichbarer Nettoarbeitskosten gefördert. Seit 2020 hat das Ministerium rund 934.000 Euro an Herdenschutzförderung an 390 Antragsstellerinnen und Antragssteller ausgezahlt.

Rinderhalter im Westerwald sieht Zäune kritisch

Doch manche Viehhalter sehen die Schutzmaßnahmen für ihre Tiere kritisch. Hans-Peter Hallerbach, der Bio-Rinder im Westerwald hält, erklärt, seine Weiden lägen teils in unwegsamem Gelände, wo solche Zäune gar nicht aufgestellt werden könnten. Und auch aus Naturschutzgründen hat er ein Problem mit den Elektrozäunen. "Wir würden ja den Lebensraum der anderen wild lebenden Tiere auch abschneiden. Das geht nicht. Das sind ja Tiere, die schon seit Jahrhunderten hier laufen und das würde man auch mit kaputtmachen."

Wölfe in ganz Europa vom Aussterben bedroht

Der Wolf zählt zu den gefährdeten Tierarten in Europa und ist streng geschützt, um sein Überleben zu sichern. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau (BWV) lädt am Donnerstag, den 28.4., zu einer Fachtagung "Wolf und Weidetierhaltung" nach Koblenz ein. Experten wollen darüber sprechen, wie die Bedürfnisse des Wolfes mit den landwirtschaftlichen Belangen in Einklang gebracht werden können.

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium will den "Problem-Wolf" im Westerwald zunächst mit einem GPS-Sender ausstatten, um seinen Weg verfolgen zu können und Tierhalter gezielt zu warnen. Und Hobby-Schäfer Gerhard Frey hat seine Schafherde mit einem Elektrozaun geschützt. Ohne solche Zäune werden die Risse von Nutztieren im Westerwald wohl nicht aufhören.