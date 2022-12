Was Jugendliche und Eltern bei der Berufswahl beachten sollten

Was soll ich nach der Schule machen? Eine Frage, die vielen jungen Menschen Kopfzerbrechen bereitet. Praxistag 2.0 heißt ein gemeinsames Angebot von Arbeitsagentur und Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz, das Abhilfe schaffen soll. Realschüler können einen Tag in der Woche in einen Betrieb reinschnuppern, über mehrere Monate hinweg.