"Das ist ja kein 0815-Geschäft, sondern es ist viel Herzblut"

Die gestiegenen Energiekosten bereiten auch den Händlern in Rheinland-Pfalz Sorgen. Um Strom und Gas zu sparen, überlegen nach Angaben des Handelsverbandes einige Unternehmer, ihre Öffnungszeiten zu verkürzen - oder einen Tag in der Woche ganz zu schließen. Doch ist das überhaupt sinnvoll für alle Geschäfte? Wir haben in Kaiserslautern nachgefragt.