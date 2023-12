Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Macht's gut, bis nächste Woche! Und schon ist es wieder vorbei - das war es für heute! Vielen Dank fürs Mitlesen und wenn ihr mögt, lest ihr uns am Montag früh an dieser Stelle wieder. Dann mit dem Kollegen Florian Fischer. Bis dahin halten wir euch wie gewohnt in Web, App und auf Social Media auf dem Laufenden. Schönes Wochenende!

9:59 Uhr Weltraum-Streitkräfte werden aktiviert Hat ein bisschen was von Star Wars: Auf der Air Base in Ramstein werden heute offiziell die U.S. Weltraum-Streitkräfte für Europa und Afrika aktiviert. Auch Deutschland hat ein Weltraum-Kommando. Was dahintersteckt - unsere Kaiserslautern-Reporterin Alexandra Dietz erklärt's.

9:29 Uhr Da ist sie wieder: die Krankschreibung per Telefon Sie ist ein kleines Überbleibsel aus der Corona-Pandemie - die Krankschreibung per Telefon. Zwischenzeitlich abgeschafft, soll sie jetzt dauerhaft bleiben. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss von Krankenkassen, Ärzt:innen und Kliniken heute beschlossen. Für wen und vor allem in welchen Fällen das gilt, haben unsere Social-Kolleg:innen für euch zusammengefasst:

9:21 Uhr Bahnstreik => Update aus Mainz! Wie sieht die Lage in Sachen Bahnstreik in der Landeshauptstadt aus? Unser Reporter Alexander Dietz war am Mainzer Hauptbahnhof und hat Reaktionen von Leuten gesammelt:

8:37 Uhr Eier-Attacken in Bodenheim Als hätte die Polizei nichts besseres zu tun: Jedenfalls fährt sie seit dieser Woche vermehrt Streife in Bodenheim, einem kleinen Örtchen in Rheinhessen. Grund: Dort bewerfen Unbekannte seit einiger Zeit die Häuser mit rohen Eiern oder Käse. Was wir bislang dazu wissen - hört rein: Sendung am Fr. , 8.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:22 Uhr Wohnhausbrand in Landstuhl In Landstuhl hat gestern Abend ein Wohnhaus in der Hauptdurchfahrtsstraße gebrannt. Wie die Polizei berichtet, musste ein Bewohner von der Feuerwehr von einem Balkon gerettet werden. Die anderen Bewohner konnten selbst aus dem brennenden Haus flüchten. Laut Polizei wurden zwei von ihnen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Löscharbeiten musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Sendung am Fr. , 8.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:07 Uhr Aus Mülldeponie sind Schadstoffe ausgetreten In der Nähe von Jockgrim im Landkreis Germersheim sind an einer stillgelegte Deponie Schadstoffe entdeckt worden. Das haben die Kreisverwaltung, die Verbandsgemeinde und die SGD Süd bekanntgegeben. Darum geht es:

7:21 Uhr Das Wichtigste aus Deutschland und der Welt Mitten in der Haushaltskrise beginnt am Freitag der dreitägige SPD-Bundesparteitag in Berlin. Auf dem Programm steht zum Auftakt unter anderem die Wahl der Parteivorsitzenden. Die beiden aktuellen Parteichefs Saskia Esken und Lars Klingbeil kandidieren erneut. Auf dem Parteitag soll außerdem ein Leitantrag zur Modernisierung Deutschlands verabschiedet werden, mit dem sich die SPD für die nächste Bundestagswahl 2025 aufstellen will. Die Gesellschaft für deutsche Sprache gibt am Freitag die "Wörter des Jahres" 2023 bekannt. Eine Jury wählt dazu regelmäßig Begriffe und Wendungen aus, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. 2022 war "Zeitenwende" auf Platz eins. Der Begriff steht im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und wurde unter anderem von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgegriffen. Welches Lied ist der Hit des Jahres? Von wem ist das Album des Jahres? Wer 2023 in den Jahrescharts vorne liegt, wird am Freitagnachmittag bekannt gegeben. Die Marktforscher von GfK Entertainment veröffentlichen dann in Baden-Baden die erfolgreichsten Musikerinnen und Musiker des Jahres. Als Gesamtweltcup-Führende starten Franziska Preuß und Philipp Nawrath in den Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen. Am Freitag (11:30 Uhr/ARD und Eurosport) hat Nawrath im Sprint bei den Männern zunächst erneut die Chance, das begehrte Leibchen erfolgreich zu verteidigen. Anschließend geht es bei den Frauen ebenfalls um den Sieg, und Preuß ist über 7,5 Kilometer die Gejagte.

7:06 Uhr Tödlicher Unfall mit Pedelec-Fahrer bei Wittlich Eine schlimme Nachricht kommt aus unserem Studio Trier: Ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer ist gestern Abend bei einem Unfall auf der B 49 zwischen Wittlich und Bombogen ums Leben gekommen. Laut Polizei ist noch unklar, wie es zu dem Unfall zwischen dem Pedelec-Fahrer und dem Auto kam. Der Mann sei im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Die Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Sendung am Fr. , 8.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:55 Uhr Bahnstreik: Ein erster Überblick Viele im Land dürften den Warnstreik bei der Bahn bereits am eigenen Leib spüren. Ein erster Überblick aus unserer Nachrichtenredaktion:

6:42 Uhr Das passierte sonst noch am 8. Dezember 1427: Mit dem Friedensschluss in Frankfurt am Main endet vor fast 600 Jahren der Mainzisch-Hessische Krieg. Dadurch wird der Konflikt um die Vorherrschaft in Hessen zwischen Kurmainz und dem Landgraf von Hessen nach etwa 200 Jahren beigelegt. 1935: In Düsseldorf gewinnt der 1. FC Nürnberg das Finale des Tschammerpokals, dem ersten nationalen Pokalwettbewerb im deutschen Fußball und Vorgänger des heutigen DFB-Pokals. Durch die Tore von Max Eiberger und Georg Friedel besiegt der "Club" den FC Schalke mit 2:0. 1995: Nicht weit hinter der rheinland-pfälzischen Grenze wird die Grube Messel als erste Naturerbestätte Deutschlands in die Liste des Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit aufgenommen. Die Fossilfundstelle im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist vor allem für ihre "Urpferdchen" bekannt.

6:29 Uhr Das wird heute wichtig im Land Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) stellt heute den Waldzustandsbericht für 2023 vor. Mehr als 3.600 Bäume an 152 Orten im Land wurden dafür untersucht. Die Forstexperten haben dabei vor allem die Baumkronen und den Waldboden betrachtet. Schon jetzt ist klar: Trockenheit und Hitze sorgen weiterhin für Stress in den Wäldern. Auf der US-Air Base Ramstein wird heute eine neue Einrichtung eingeweiht. Dabei handelt es sich um eine Kommandozentrale der sogenannten Space Force für Europa und Afrika. Bei der US Space Force handelt es sich um die Raumfahrtabteilung der amerikanischen Streitkräfte. Sie ist, grob gesagt, für die Sicherheit von beispielsweise Satelliten im Weltall zuständig. Der Mobilfunkanbieter 1&1 bietet ab heute das europaweit erste Mobilfunknetz auf Basis der innovativen Open-RAN-Technologie für unterwegs an. Das Unternehmen mit Sitz in Montabaur hat bereits vor einem Jahr die umgangssprachlich "5G zu Hause" genannte Technik in Betrieb genommen. Heute folgt das 5G-Netz auch für Smartphones.

6:14 Uhr Die Straßen an einem Morgen mit Bahnstreik sind meist voll Wenn die Bahn nicht oder nur eingeschränkt fährt, dann wird es auf den Straßen meistens entsprechend voller. So auch heute. Schauen wir doch mal, wo es überall klemmt gerade. SWR Verkehrsmeldungen

6:07 Uhr Die Wettervorhersage für heute Die schlechte Nachricht: Uns droht noch einmal Glätte. Die gute Nachricht: Am Wochenende verschwindet das Glatteis, weil es milder wird. Eure Regensachen dürft ihr heute weiter in greifbarer Nähe halten, denn es bleibt nass. Zumindest am Freitagvormittag. Am Nachmittag dürften die Niederschläge dann abziehen und es wird mit bis zu sechs Grad und im Bergland bis zu drei Grad deutlich milder. Video herunterladen (25,1 MB | MP4)