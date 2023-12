Bahn-Warnstreik beendet - Züge rollen wieder

per Mail teilen

Der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist seit 22 Uhr am Freitag offiziell beendet. Am Samstag soll von dem Streik laut Bahn kaum mehr etwas zu spüren sein.

Der Warnstreik bei der Deutschen Bahn hat bis Freitagabend im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu starken Einschränkungen geführt. Am Samstag will die Bahn nach eigenen Angaben aber wieder "das normale Angebot im Personenverkehr auf die Schiene bringen".

Bahn warnt vor überfüllten Zügen am Samstag

Die Deutsche Bahn warnt allerdings vor überfüllten Zügen am Samstag. "Die Fahrkarten gelten ja flexibel auch zu einem späteren Zeitpunkt und wir rechnen natürlich damit, dass am Samstag die Züge dann auch entsprechend voller werden", sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß.

Die GDL hat angekündigt, bis 7. Januar nicht mehr zu streiken. Je nach Ergebnis der Urabstimmung könnten danach aber noch deutlich längere und intensivere Streiks folgen.

Tarifstreit mit der Bahn - das will die GDL Worum geht es beim Tarifstreit zwischen Bahn und GDL? Vor knapp zwei Wochen hatte die GDL die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt. Bisher konnte vor allem der Konflikt über die zentrale Forderung der Gewerkschaft nicht gelöst werden: Die Absenkung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die GDL kündigte inzwischen an, dass sie bis zum 7. Januar auf weitere Warnstreiks verzichten werde. Allerdings laufe derzeit die Auszählung der Urabstimmung über einen unbefristeten Streik. Nach dem 7. Januar könne es daher deutlich härter weitergehen, wenn die Beschäftigten sich dafür aussprechen sollten, sagte GDL-Chef Claus Weselsky. GDL verlangt 555 Euro monatlich mehr plus Inflationsprämie Die Gewerkschaft verlangt zudem unter anderem 555 Euro monatlich mehr. Außerdem wird einmalig die steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro gefordert.Die GDL ist die kleinere von zwei Gewerkschaften bei der Bahn. Sie vertritt viele Lokführer, verhandelt aber auch für weitere Berufsgruppen, etwa Zugbegleiter oder Teile der Verwaltung.

Auswirkungen auch in Rheinland-Pfalz

Etwa 80 Prozent der Züge hat die Bahn seit Donnerstagabend bundesweit im Fernverkehr streichen müssen. Im Regionalverkehr sah es ähnlich aus. Die Mittelrheinbahn stand nach Angaben eines Sprechers gänzlich still. Auch nach Ende des Warnstreiks könne es bis in den Samstagmorgen noch Unregelmäßigkeiten im Fahrtakt geben, hieß es.

Laut Deutscher Bahn fiel etwa die S4 von Germersheim über Ludwigshafen nach Bruchsal ganz aus. Bei den Regionalbahnen ging von Mainz über Ludwigshafen nach Karlsruhe nichts. Genau so wenig wie von Karlsruhe über Landau nach Kaiserslautern. Auch die Regionalzüge von Wörth nach Lauterbourg und von Neustadt nach Wissembourg im Elsass fuhren seit Donnerstagabend nicht. Einige wenige Strecken wurden nur alle zwei Stunden bedient, so etwa in Bad Dürkheim.

Ähnlich sah es im Norden und Westen des Landes aus. Wer beispielsweise von Trier nach Koblenz wollte, musste sich gedulden. Die RB81 zwischen Trier und Koblenz fuhr auch nur im Zwei-Stunden-Takt.

Kein Chaos auf den Straßen

Auf den Straßen war die Lage nach Angaben der Polizeipräsidien bis zum Nachmittag größtenteils ruhig, der Verkehr floss ohne größere Einschränkungen. Auch befürchtete Unfälle bei Glatteis blieben demnach weitgehend aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die erste Tageshälfte vor gefrierendem Regen gewarnt. Die Polizei Mainz beobachtete zum morgendlichen Berufsverkehr ein im Vergleich zu anderen Tagen geringeres Verkehrsaufkommen.

Aktuelle Informationen zu Ausfällen, Verspätungen und Notfahrplänen finden Sie auf der Seite der Deutschen Bahn.