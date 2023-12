Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Auf Wiedersehen! 😊 Damit bin ich für heute am Ende des Newstickers angekommen. Hat Spaß gemacht mit euch. Kommt alle gut durch den Tag (und den Bahnstreik)! Morgen begrüßt euch hier Oliver Nieder mit den wichtigsten News am Freitag. Wir lesen uns bald wieder, macht's gut!

9:43 Uhr Der Nahostkonflikt im Klassenzimmer Haluk Yumurtaci ist ein lässiger Typ. Das ist zumindest mein erster Eindruck. Solche Lehrer waren bei uns früher in der Schule immer beliebt. Yumurtaci unterrichtet an der Berufsbildenden Schule in Germersheim, doch der 38-Jährige schaut dabei auch über den Unterrichts-Tellerrand. Der Nahostkonflikt ist auch bei seinen Schülerinnen und Schülern ein Dauerthema und im Kollegium herrscht oft Ratlosigkeit, wie man damit richtig umgeht. Da hat Yumurtaci eine Idee.

9:19 Uhr 🚗 Habt ihr schon Winterreifen drauf? Anfang der Woche ist es wegen Schnee und Glätte zu vielen Unfällen in Rheinland-Pfalz gekommen. Doch hier und da gab es noch einen anderen, vermeidbaren Grund für die Unfälle: fehlende Winterreifen. Aber die Reifen zu wechseln ist tatsächlich laut Straßenverkehrsordnung Pflicht! Ansonsten drohen Strafen nach dem Bußgeldkatalog 2023. Welche das sind, lest ihr in unserem Post bei Instagram: Sendung am Mi. , 6.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:07 Uhr Deutscher Kleinkunstpreis 2024: Das sind die Preisträger Das Unterhaus Mainz hat die Preisträgerinnen und Preisträger des Deutschen Kleinkunstpreises 2024 bekannt gegeben. Moritz Neumeier erhält die Auszeichnung in der Kategorie "Kabarett". Komikerin Hazel Brugger darf den Preis in der Kategorie "Stand Up" in Empfang nehmen. Der Autor und Satiriker Friedemann Weise erhält den Preis in der Kategorie "Kleinkunst". Der Förderpreis der Stadt Mainz geht an die serbisch-österreichische Kabarettistin Malarina und das Schweizer Duo Ursus und Nadeschkin bekommt den Ehrenpreis des Landes. Die Preise werden nächstes Jahr im Mai übergeben. Hier könnt ihr Preisträgerin Hazel Brugger im SWR-Podcast "nicht witzig" hören: Audio herunterladen (72,9 MB | MP3)

8:56 Uhr 100 Mieter bibbern in Gau-Algesheim 🥶 Frostbeulen-Alarm in Gau-Algesheim! Bei den Minusgraden gemütlich auf die Couch kuscheln und den Schneeflocken zuschauen? Das ist für etwa 100 Mieter, die in drei Wohnblocks in Gau-Algesheim im Landkreis Mainz-Bingen leben, gerade eine echte Tortur. Seit zwei Wochen ist die Heizung in den Gebäuden kaputt. Laut Bürgermeister Michael König (CDU) ist der Vermieter, eine insolvent gegangene Gesellschaft, abgetaucht, nicht erreichbar. Die Mieter sitzen jetzt mit dicken Klamotten und Heizlüftern in ihren Wohnungen und kürzen sich selbst die Miete. Ich habe manchmal an den Beinen auch drei Schichten an. Also jetzt zum Beispiel sitze ich in einer langen Unterhose hier und in einer gefütterten Jeans. Die ganze Geschichte hat meine Kollegin Vanessa Siemers aus dem SWR-Studio Mainz aufgeschrieben: Gau-Algesheim Vermieter reagiert nicht Kaputte Heizung: 100 Mieter sitzen in Gau-Algesheim im Kalten Rund 100 Mieter sitzen in Gau-Algesheim derzeit im Kalten. Der Grund: Ihre Heizung geht nicht richtig. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:45 Uhr Ein kurzes Quiz zur Auflockerung: Spaß mit Flaggen An dieser Stelle gehen ein paar Grüße an alle Fans von "The Big Bang Theory" raus. Wer es nie gesehen hat: Eine der Hauptfiguren der Serie, Sheldon Cooper, moderiert regelmäßig einen (fiktiven) Video-Podcast mit dem Namen "Spaß mit Flaggen". Weil es so schön zum Datum passt, versuchen wir jetzt auch, ein bisschen Flaggen-Spaß zu haben. 😅 Vor genau 80 Jahren, am 7. Dezember 1943, hat der Libanon seine bis heute geltende Nationalflagge eingeführt. Zwei rote Streifen oben und unten, dazwischen auf weißer Fläche ein grüner Baum. Aber welcher? Welche Art von Baum ist auf der libanesischen Flagge zu sehen? Eine Fichte Eine Lärche Eine Zeder Eine Tanne irrelevant: Eine Fichte

irrelevant: Eine Lärche

richtige Antwort: Eine Zeder

irrelevant: Eine Tanne Die gegebene Antwort ist Die richtige Antwort lautet: Eine Zeder Die Zeder als Symbol auf der Flagge Libanons steht für Frieden, Helligkeit und Ewigkeit und geht auf die maronitischen Christen zurück. Übrigens: Ganz oft wird der Baum auf den Flaggen als zu klein dargestellt. Die offiziellen Vorschriften besagen nämlich, dass die Spitze und die Wurzeln der Zeder die roten Streifen jeweils berühren müssen. Die Flagge Libanons mit der charakteristischen Zeder in der Mitte. CIA World Factbook

8:33 Uhr Prozessbeginn: Kollegin in Arztpraxis niedergestochen Im April wurde eine 50-Jährige von ihrer Kollegin in der Umkleidekabine einer Arztpraxis angegriffen und schwer verletzt. Die Angeklagte soll die Frau dabei zunächst an den Haaren gepackt und danach 16-mal auf sie eingestochen haben. Das Personal der Praxis musste anschließend von der Seelsorge betreut werden. Heute beginnt der Prozess gegen die 30-jährige Angreiferin. Sie soll bei der Tat unzurechnungsfähig gewesen sein. Sendung am Do. , 7.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:22 Uhr Noch ein UNESCO-Kulturerbe in der Pfalz Total spannend, was ich beim Newsticker schreiben so alles lerne. Wir haben das größte Bewässerungsgebiet Deutschlands in der Südpfalz? War mir bislang so nicht bewusst. Doch die Queichwiesen haben es jetzt, wie die Hebammen auch, auf die internationale Liste der UNESCO als immaterielles Kulturerbe geschafft. Glückwunsch! 🥳 Wer sein Pfalz-Wissen jetzt auch erweitern möchte, findet alles Wichtige zu den Queichwiesen im Artikel des SWR-Studios Ludwigshafen: Ottersheim Pfalz: Wiesenbewässerung um Fluss Queich einzigartig Bewässerung der Queichwiesen jetzt internationales UNESCO-Kulturerbe Die historische Bewässerung der Queichwiesen in der Südpfalz steht jetzt in der internationalen UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. 10:00 Uhr SWR4 RP am Mittwoch SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mi. , 6.12.2023 15:00 Uhr, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:17 Uhr Hebammenwesen ist Immaterielles Kulturerbe der Menschheit 🤱🏻 Das Hebammenwesen ist von der UNESCO zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt worden. Eine Würdigung für einen uralten Beruf. Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß echt nicht, wie wir bei und nach der Geburt unserer Tochter ohne Hebamme klargekommen wären. Meine Meinung: Auch Hebammen erhalten - wie so viele soziale und/oder medizinische Berufe - zu wenig Wertschätzung. Zum neuen Kulturerbe passt ein Projekt in Rheinland-Pfalz, bei dem Hebammen mehr Verantwortung bekommen: der sogenannte Hebammen-Kreißsaal. Dort können sie Geburten künftig alleine begleiten, ohne Arzt. Der wird nur bei Komplikationen hinzugezogen: Video herunterladen (50,9 MB | MP4) Sendung am Mi. , 6.12.2023 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

8:09 Uhr Tankschiff steckt fest, Rhein weiter gesperrt Mir drängt sich ein bisschen der Vergleich zum Marmeladenglas auf: Man drückt und zieht und dreht und keucht, aber der Deckel geht einfach nicht auf. So ähnlich dürfte die Gefühlslage gerade auch bei Bacharach sein, wo seit gestern ein Tankschiff feststeckt. Drei Versuche, den Tanker mit einem Schlepper freizubekommen, sind bereits gescheitert. Heute Vormittag soll ein sogenanntes Leichterschiff einen Teil der Ladung abpumpen, damit der Tanker sich freischwimmen kann. Bis dahin bleibt der Rhein zwischen Bingen und Kaub weiter gesperrt. Ein Tankschiff hat sich bei Bacharach auf dem Rhein festgefahren. SWR Sendung am Do. , 7.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:01 Uhr Der Blick ins Geschichtsbuch am 7. Dezember 2022: In einer Großrazzia lässt die Bundesanwaltschaft 25 Menschen aus der "Reichsbürger"-Szene festnehmen. Den Beschuldigten, darunter frühere Offiziere und Polizeibeamte sowie eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, wird die Planung eines Staatsumsturzes vorgeworfen. 2013: Die FDP wählt auf einem Sonderparteitag in Berlin Christian Lindner zu ihrem neuen Vorsitzenden. Sein Vorgänger Philipp Rösler hatte nach dem Scheitern der Partei bei der Bundestagswahl seinen Rücktritt erklärt. 1988: Im Nordwesten der damaligen Sowjetrepublik Armenien zerstören Erdstöße der Stärke 6,8 nahezu 60 Dörfer und Städte. Das Beben kostet mindestens 25.000 Menschen das Leben. 1948: Nach den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung in Berlin am 5. Dezember, die nur in den Westsektoren stattfinden konnten, wird Ernst Reuter (SPD) zum Oberbürgermeister West-Berlins gewählt. 1835: Die erste Fahrt der Dampflokomotive "Adler" zwischen Nürnberg und Fürth läutet das Eisenbahnzeitalter in Deutschland ein.

7:51 Uhr Schock auf dem Weihnachtsmarkt: "Reichsbürger" festgenommen Kurz nach 16 Uhr wurde es gestern plötzlich hektisch auf dem Weihnachtsmarkt in Mainz. Die Polizei nahm einen "Reichsbürger" fest, der den Besucherinnen und Besuchern zuvor durch seine "ritterartige Lederweste und einem Messer mit feststehender Klinge" aufgefallen war. Die Festnahme hat nach Angaben von Polizeisprecher Rinaldo Roberto einige Menschen verängstigt. Immerhin: Das Messer war "nur" ein Dolch aus Hartplastik. Die Polizei hat auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt einen Mann mit einem Plastikdolch festgenommen. Pressestelle Polizei Mainz Sendung am Do. , 7.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:38 Uhr Dreyer hält zu Raab als Medienstaatssekretärin Ich komme zu dem Ergebnis, dass Frau Raab das Parlament nicht getäuscht hat. Die "Affäre Raab" war gestern Anlass für eine Sondersitzung im rheinland-pfälzischen Landtag. Es ging um einen Brief von Medienstaatssekretärin Heike Raab (SPD), die mit der Berichterstattung des SWR zur SPD-Vorstandswahl um Roger Lewentz nicht einverstanden war. Die Opposition hatte gefordert, Raab abzusetzen. Die Politikerin entschuldigte sich gestern im Landtag: Sendung am Mi. , 6.12.2023 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

7:26 Uhr Im Hunsrück wird eine 11-Jährige vermisst Bitte die Augen offen halten: In Niederwörresbach im Hunsrück wird die elf Jahre alte Maria Cortes de la Chica vermisst. Sie wurde zuletzt am Dienstag gesehen. Eine genaue Personenbeschreibung findet ihr hier. Die vermisste Maria Cortes de la Chica. Polizei RLP Sendung am Mi. , 6.12.2023 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

7:14 Uhr Aus der Nacht: Ein Knall, viele Böller und ein Brand War dann doch ein bisschen was los nach Einbruch der Dunkelheit in Rheinland-Pfalz. In Siershahn im Westerwald haben sich am späten Abend viele Menschen bei der Polizei gemeldet, nachdem sie eine Explosion gehört hatten. Die Auflösung: In einem Industriebetrieb war kontrolliert Überdruck aus einem Behälter abgelassen worden. Daher der Knall. In Wiesbaden haben Fans der Volleyballerinnen von Galatasaray Istanbul randaliert. Sie warfen Böller in Richtung Polizei, wobei ein Beamter verletzt wurde. Nun wird ermittelt. Die Feuerwehr musste im saarländischen Homburg sechs Menschen aus einem Mehrfamilienhaus befreien. Sie waren bei einem Brand eingeschlossen worden. Dabei wurden fünf Personen, darunter ein vierjähriges Kind, verletzt. Sendung am Do. , 7.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:56 Uhr GDL ab Abend mit weiterem Warnstreik bei der Bahn Deutschland bereitet sich erneut auf ein mindestens 24-stündiges Chaos auf den Schienen vor: Wer heute Abend oder morgen mit der Bahn verreisen möchte oder pendeln muss, der wird so seine Probleme haben. Denn die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat zu einem Warnstreik aufgerufen und zwar im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Los geht's um 22 Uhr heute Abend und dann bis zum Freitagabend, 22 Uhr. 24 Stunden. Einschränkungen kann es aber auch vorher schon geben. Welche Auswirkungen es in Rheinland-Pfalz konkret geben wird, ist heute Morgen noch nicht klar. Klar ist: Alle Fahrgäste, die ihre für den 7. oder 8. Dezember geplante Reise aufgrund des Streiks verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben, heißt es von der Bahn. Baden-Württemberg Zugausfälle bis Freitagabend GDL ruft ab Donnerstag zu Warnstreik bei der Bahn auf Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zum Warnstreik aufgerufen. Ab Donnerstagabend sollen Lokführer die Arbeit niederlegen. Grund dafür sind gescheiterte Tarfiverhandlungen. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Do. , 7.12.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:44 Uhr Ein Blick auf die Straßen: Es ist entspannt! Ein ähnliches Bild wie gestern schon: Die Straßen in Rheinland-Pfalz sind aktuell frei, keine Staus oder Gefahrenstellen. Aber schon mal ein kleiner Hinweis, damit ihr nicht völlig überrascht seid: Die A63 ist zwischen Kaiserslautern und Mainz am Wochenende gesperrt. Da wird ab morgen Abend 19 Uhr die Fahrbahn saniert. SWR Verkehrsmeldungen Sendung am Do. , 7.12.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:35 Uhr Das DFB-Pokal-Viertelfinale ist komplett ⚽ Nachdem der Jubel (zumindest in Teilen von Rheinland-Pfalz) am Dienstagabend schon groß war, als der FCK ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen ist, stehen nun auch alle möglichen Gegner der Roten Teufel fest. Bereits am Dienstag qualifizierten sich neben Kaiserslautern noch der FC St. Pauli, Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf für die nächste Runde. Gestern Abend erwischte dann der 1. FC Saarbrücken beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt nach dem FC Bayern den nächsten Bundesligisten. Bayer Leverkusen wurde seiner Favoritenrolle gegen Paderborn mit einem 3:1 gerecht. Stuttgart warf Borussia Dortmund mit 2:0 aus dem Pokal und Hertha BSC Berlin kämpfte den Hamburger SV im Elfmeterschießen nieder. Und für alle FCK-Fans hier nochmal die Tore gegen Nürnberg, weil's so schön war 😁 Sendung am Do. , 7.12.2023 0:00 Uhr, Die ARD Hitnacht, SWR4

6:13 Uhr Das passiert heute noch in Deutschland und der Welt In Zukunft sollen sich Patientinnen und Patienten bei leichteren Erkrankungen auch telefonisch krankschreiben lassen können. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken will dazu heute eine Richtlinienänderung beschließen. So sollen telefonische Krankschreibungen ermöglicht werden, wenn man in der Praxis bereits bekannt ist und keine schweren Krankheitssymptome hat. Eine solche Sonderregelung gab es bereits während der Corona-Pandemie. Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute darüber, ob allein auf Grundlage einer automatischen Bewertung der Schufa über die Kreditwürdigkeit von Kunden entschieden werden kann. Hintergrund ist der Fall einer Deutschen, die sich ungerecht beurteilt sieht. Die Schufa erstellt anhand von Daten einen sogenannten Score, der aussagen soll, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand seine Rechnung bezahlen kann. Diese Einschätzung bietet die Schufa dann zum Beispiel Banken an. Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst der Länder kommen Gewerkschaften und Arbeitgeber zur möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde zusammen. Nach wochenlangen Warnstreiks soll es dieses Mal eine Einigung geben. Die Verhandlungsrunde könnte bis ins Wochenende verlängert werden. Die Gewerkschaften verlangen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Und: Chanukka, das jüdische Lichterfest, startet. Am Brandenburger Tor in Berlin wird die erste Kerze an einem großen Chanukka-Leuchter entzündet. Nach Angaben der Veranstalter nimmt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erstmals an der Zeremonie teil. Nach Hunderten antisemitischen Vorfällen in Deutschland soll es bei der Veranstaltung auch um den Schutz jüdischen Lebens gehen. Sendung am Do. , 7.12.2023 0:00 Uhr, Die Nacht, SWR1

6:04 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: ein grauer Mischmasch Wir sagen: Tschüss, Frost-Winter! Und Hallo, wechselhaftes Wetter! Am Donnerstag bleibt es zunächst grau, am Nachmittag wird es freundlicher und die Chance auf ein paar Sonnenstrahlen erhöht sich. Die Temperaturen liegen bei 2 bis 4 Grad, in den höheren Lagen bei 0 Grad, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Am Freitag gibt's nochmal viel Regen und eine erhöhte Glättegefahr. Am Wochenende wird es wärmer, mit bis zu 11 Grad am Sonntag. Video herunterladen (30,2 MB | MP4) Sendung am Mi. , 6.12.2023 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Bahnreisende und Pendler müssen sich ab heute Abend wieder in ganz Deutschland auf erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat zu einem 24-stündigen Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Starten soll der Ausstand um 22 Uhr, aber auch schon vorher kann es Beeinträchtigungen geben. Der bei Bacharach auf Grund liegende Tanker im Rhein soll heute freigeschleppt werden. Das dafür notwendige Schiff kommt nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes erst am Vormittag am Unfallort an. Der Tanker muss leichter gemacht werden, um vom Untergrund loszukommen. Deshalb muss ein Teil der Ladung auf das andere Schiff abgepumpt werden. Am Landgericht Mainz wird heute der Fall einer Frau verhandelt, die in einer Mainzer Arztpraxis mehrfach auf eine Kollegin eingestochen haben soll. Ihr wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. Ende April soll die Frau in der Umkleidekabine der Praxis ihre Kollegin erst an den Haaren gezogen und danach mit einem Messer insgesamt 16-mal auf sie eingestochen haben. Sendung am Do. , 7.12.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz