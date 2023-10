Waschen, Föhnen, Legen - das passiert im Friseursalon in Bad Neuenahr-Ahrweiler nur mittwochs bis samstags. Denn Inhaber Daniel Röber hat eine Vier-Tage-Woche eingeführt. Er und sein Team arbeiten 40 Stunden in der Woche, also 10 Stunden am Tag. Dafür haben die Frisöre dann drei Tage am Stück frei.