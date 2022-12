Aktion "Letzte Generation" in Mainz, U-Ausschuss Flut berät, Vier Verletzte bei Brand

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:52 Uhr Zwischenbilanz: Mainzer Weihnachtsmarkt gut besucht Wenn ihr fleißige Weihnachtsmarktgänger seid, dann habt ihr vielleicht auch zur Zufriedenheit der Schausteller auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt beigetragen. Die sind nämlich mit dem bisherigen Geschäft sehr zufrieden. Es sei trotz der gestiegenen Kosten richtig gewesen, die Glühweinpreise nicht zu erhöhen, heißt es. Darüber berichtete SWr4 RLP, 09. Dezember, 09:30 Uhr

9:33 Uhr Neues von der Aktion der Klimaaktivisten in Mainz Wer von euch über die Alicenbrücke in Mainz muss, heute morgen muss sich noch gedulden. Derzeit ist die Polizei damit beschäftigt, die Aktivisten der "Letzten Generation" von der Straße zu lösen. Sechs Klimaschutz-Aktivisten der Organisation hatten ja unweit des Mainzer Hauptbahnhofs an der Alicenbrücke den Verkehr blockiert. Vier von ihnen haben sich mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn fest geklebt. Da laut Polizei der Straftatbestand der Nötigung erfüllt ist, könnte es zu Festnahmen kommen. Die Stimmung unter den Autofahrern war aber laut unserer Reporter vor Ort weitestgehend entspannt, einige äußerten ihr Unverständnis für die Aktion. Darüber berichtete SWR4 RLP, 09. Dezember 2022, 9:30 Uhr

9:05 Uhr Klima-Aktivisten blockieren Alicenbrücke in Mainz Klima-Aktivisten der so genannten Letzten Generation haben ihre Ankündigung wahr gemacht - Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten blockieren in Mainz die Alicenbrücke in der Nähe des Mainzer Bahnhofs. Die Polizei ist vor Ort und leitet den Verkehr um. Später sollen die festgeklebten Aktivistinnen und Aktivisten entfernt werden. Es ist die erste Aktion der Gruppe in Rheinland-Pfalz. Erst gestern hatten sich einige Mitglieder der Klimaschutz-Organisation an einer Landebahn des Münchener Flughafens festgeklebt und so den Flugverkehr behindert. Die Klimaaktivisten der sogenannten "Letzten Generation" haben sich in Mainz auf einer Straße festgeklebt. SWR Golo Schlenk Darüber berichtete SWR 1/4 RP, 09. Dezember, 2022, 09:00

8:32 Uhr Bad Bertrich: Vier Menschen beim Brand eines Hauses verletzt In Bad Bertrich ermittelt gerade die Polizei wegen eines Brandes in der Nacht. Vier Menschen wurden bei dem Feuer in einem Einfamilienhaus verletzt. Laut Polizei erlitten sie eine Rauchgasvergiftung, zwei Bewohner kamen ins Krankenhaus. Es sei ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Wie es zu dem Feuer kam, ist nicht bekannt. Darüber berichtete SWR4, Trier, 09. Dezember 2022, 08:30 Uhr

8:25 Uhr Krankenhaus Adenau macht zu Apotheken gibt es immer weniger - hatten wir ja heute schon das Thema - und Krankenhäuser machen auch immer mehr dicht: Das Sankt Josef-Krankenhaus in Adenau wird Ende März kommenden Jahres geschlossen. Das hat der Träger, die Marienhaus-Gruppe mit Sitz in Waldbreitbach, mitgeteilt. Schuld sei die schwierige wirtschaftliche Lage des Hauses. Außerdem hätten viele Stellen von Ärztinnen und Ärzten und in der Pflege nicht mehr nachbesetzt werden können. Den Angaben zufolge soll das geriatrische Versorgungsangebot stattdessen am Krankenhaus-Standort in Bad Neuenahr-Ahrweiler fortgeführt werden. Auch die Notfallversorgung sei gesichert, heißt es von der Marienhaus-Gruppe. Darüber berichtete SWR Aktuell, Koblenz, 09. Dezember 2022, 07:30 Uhr

8:14 Uhr Wegen Bombenentschärfung: Möglicherweise S-Bahnen in Pfalz später In Heidelberg wird heute voraussichtlich eine Bombenentschärfung am Hauptbahnhof auch im pfälzischen Zugverkehr für Behinderungen sorgen. Betroffen sind laut Polizei ab dem späten Vormittag die S-Bahn-Linien 1 bis 4, von denen zwei üblicherweise bis nach Kaiserslautern fahren. Die Bombenentschärfung soll heute um 12 Uhr beginnen. Eine Vollsperrung des Hauptbahnhofs und des Zugverkehrs will die Polizei so lange wie möglich vermeiden. Darüber berichtete SWR Aktuell, Kaiserslautern, 9. Dezember 2022, 7:25 Uhr

7:38 Uhr Zoo Landau: Afrika-Anlage ist erweitert und wird eingeweiht Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich geht ein Besuch im Zoo immer - wenns nicht gerade zu ungemütlich ist draußen. Im Zoo in Landau wird heute die erweiterte Afrika-Anlage eingeweiht. Damit bekommen Gnus und Zebras mehr Auslauf. Auf der Anlage wird es auch neue Bewohner geben: sogenannte Natal-Rotducker - eine kleingewachsene Antilopenart. Putzig sehen sie aus, die neuen Bewohner der Afrika-Anlage im Zoo Landau: Natal-Rotducker sind eine kleine Antilopenart. IMAGO IMAGO / blickwinkel Darüber berichtete SWR 1/4 RP, 9. Dezember, 07:30 Uhr

7:22 Uhr Erste Aktion von "Letzter Generation" in Rheinland-Pfalz Es ist viel diskutiert worden über die umstrittenen Aktionen der Klimaaktivisten der sogenannten "Letzten Generation", die sich unter anderem auf Straßen festkleben. Heute soll es zum ersten Mal eine Aktion in Rheinland-Pfalz geben - in Mainz. Dort wollen sich Aktivisten der Gruppe irgendwo in der Innenstadt festkleben. Wann und wo genau, ist noch nicht bekannt. In den nächsten Stunden könnte es deshalb im Mainzer Innenstadt- bereich zu Verkehrsproblemen kommen. Die Aktivisten fordern nach eigenen Angaben ein Tempolimit auf Autobahnen von 100 km/h und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket. Ziel sei es, so CO2 einzusparen und damit das Klima zu schützen. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz, Am Nachmittag, 8. Dezember,16:00 Uhr

7:08 Uhr Weihnachtsgeschenke: der Endspurt läuft! Nur noch 15 Tage bis Heiligabend!

6:42 Uhr Blick in die Welt Endlich, der Streit ist vorbei: Bund und Länder einigten sich am Abend darauf, dass das 49-Euro-Ticket kommt - nur wann, ist noch unklar. Und das erwartet uns heute in Deutschland und der Welt: Vor dem Hintergrund erschreckender Testergebnisse in Deutsch und Mathematik bei vielen Grundschülern legen Bildungsexperten heute Empfehlungen vor. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission, ein Beratergremium der Kultusministerkonferenz, hat Vorschläge erarbeitet, die am Vormittag in Berlin präsentiert werden sollen. In Frankreich wird heute simuliert, wie es ist, wenn der Strom kontrolliert abgeschaltet werden muss. Damit soll ein unkontrollierter Blackout abgewendet werden. Hintergrund: zahlreiche französische Atomkraftwerke müssen gewartet werden und im Januar wird mit Versorgungsengpässen beim Strom gerechnet, weil möglicherweise abgeschaltet werden muss. Mit dem Top-Duell zwischen Vize-Weltmeister Kroatien und Rekord-Champion Brasilien beginnen am Freitag (16:00 Uhr) die Viertelfinal-Spiele bei der Fußball-WM in Katar.

6:21 Uhr Immer mehr Apotheken sterben "Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte nur ihren Arzt, Apotheker gibt es nicht mehr!" - So oder so ähnlich könnte der Spruch künftig in ländlichen Gebieten lauten, falls dann noch Ärzte da sind. Die Zahl der Apotheken in Rheinland-Pfalz sinkt weiter - besonders auf dem Land. Großer Aufwand, kleine Erträge - betroffen sind vor allem kleinere Apotheken, wie meine Kolleginnen und Kollegen vom Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" recherchiert haben und an Beispielen zeigen. Darüber berichtete Zur Sache Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP, am 8. Dezember, 20:15 Uhr

6:13 Uhr B41 wieder frei nach Unfall mit zehn Verletzten Die Bundesstraße 41 ist seit Mitternacht wieder frei. Dort hatte es gestern einen schweren Unfall zwischen Waldböckelheim und Bad Sobernheim-Steinhardt gegeben. Insgesamt wurden zehn Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Offenbar hatte ein Autofahrer wegen der tiefstehenden Sonne und des Nieselregens an einer Kuppe abrupt abgebremst. Es kam zu einem Auffahrunfall. Daraufhin fuhren weitere acht Autos aufeinander. Am Ende des Staus ereignete sich dann ein weiterer Auffahrunfall. Darüber berichtete SWR2/Aktuell, am 8. Dezember, 23 Uhr

6:03 Uhr Das Wetter: Winterlich-trüb, ab und zu blinzelt Sonne durch Wir müssen uns weiter auf winterlich-trübes Wetter einstellen. Der Freitag startet an vielen Stellen neblig. Der Rest des Tages wird laut Wetterdienst überwiegend wolkig, aber trocken. Die Temperaturen schwanken morgens um den Gefrierpunkt, später können sie auf bis zu 4 Grad klettern. Und noch ein kleiner Ausblick: Die Chancen auf weiße Weihnachten waren in den letzten Jahren noch nie so groß wie in diesem Jahr. Da sind sich die Meteorologen jetzt einig. Schon am Wochenende soll es kälter werden. Video herunterladen (4,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz! Am Vormittag kommt erneut der Flut-Untersuchungsausschuss des Landtags zusammen. Es soll um die kommunale Krisenbewältigung im Ahrtal gehen. Dazu sollen 16 Zeugen gehört werden. Wie geht es Geflüchteten momentan in Rheinland-Pfalz? Auf einer Pressekonferenz in der Aufnahmeeinrichtung in Kusel will die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion über die aktuelle Situation berichten, zusammen mit Vertretern des Integrationsministeriums. Die Geierlay-Brücke ist ohnehin schon einen Besuch wert - an diesem Wochenende ist sie zudem festlich herausgeputzt: 7.000 LEDs bringen die Hängeseilbrücke in der Dunkelheit zum Leuchten und machen sie zur größten Hängelampe der Welt. Die "Geierlights" beginnen heute Nachmittag um 16 Uhr. Und: bitte Taschenlampe nicht vergessen! Der Weg zur Brücke ist nämlich nicht beleuchtet.