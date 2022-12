Warntag, Behinderungen Bahnstrecke Mittelrheintal, Krankmeldungen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:50 Uhr Kältebus in Koblenz unterwegs In Koblenz teilt auch in diesem Jahr wieder ein Kältebus Essen und Schlafsäcke an wohnungslose Menschen aus. Nach Angaben der Sozialberatung "Schachtel e.V." ist er drei Mal die Woche im Einsatz. Suppen, Heißgetränke, Schlafsäcke und Isomatten seien das Nötigste, was fehlt, so ein Sozialarbeiter. Wohnungslose Menschen sollen nach Möglichkeit ins städtische Übernachtungsheim vermittelt werden.

8:30 Uhr Statisten in Kaiserslautern gesucht! Wer weiß - es könnte der Anfang einer großartigen Karriere sein ... Das Pfalztheater in Kaiserslautern sucht für die Aufführung der Oper "Macbeth" noch Statistinnen und Statisten. Am dringendsten gesucht: ein älterer Herr und ein Junge im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Die Handlung der Oper kurz gefasst: Es wird viel gesungen und viel gemordet.

8:10 Uhr Ungewöhnlich viele Krankmeldungen Es wird in diesem Winter so viel gehustet und die Nase geputzt wie schon lange nicht mehr. Habt ihr auch diesen Eindruck oder seid ihr gar selber krank? Hausärzte in Rheinland-Pfalz bestätigen jedenfalls, dass sie derzeit ungewöhlich viele Patienten haben. Das beschäftigt auch unsere Facebook-Community.

8:00 Uhr Innenminister Ebling besucht das Ahrtal Noch einmal zum bundesweiten Warntag: In Rheinland-Pfalz liegt das Augenmerk besonders auf dem Ahrtal. Wäre dort effektiver gewarnt worden, hätten bei der Flutkatastrophe Menschenleben gerettet werden können. Landesinnenminister Michael Ebling (SPD) wird deshalb heute das Ahrtal besuchen. Dort werden insgesamt 86 moderne Sirenenanlagen in Betrieb genommen. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 8. Dezember 2022 um 6:30 Uhr.

7:41 Uhr Behinderungen auf der Zugstrecke Köln - Koblenz - Mainz Wenn ich mit der Bahn fahre, plane ich regelmäßig viel Puffer ein, denn darauf, dass die Züge pünktlich kommen, kann man sich nicht verlassen. Ein Grund dafür sind die vielen Baustellen. Hier droht Zugreisenden in Rheinland-Pfalz neues Ungemach: Auf der Strecke Köln – Koblenz – Mainz müssen sie sich zum Ende des Jahres auf Fahrplanänderungen und Zugausfälle einstellen. Nach Angaben der Deutschen Bahn sollen dort Gleise, Brücken und Technik erneuert werden. Deswegen müssen ab dem 12. Dezember bis zum Ende des Jahres einige Züge ausfallen oder umgeleitet werden. Betroffen ist sowohl der Nah- als auch der Fernverkehr.

6:50 Uhr Schlechtere Bezahlung für Polizeibeamte im Ländervergleich Polizistinnen und Polizisten in Rheinland-Pfalz bekommen weniger Geld als ihre Kolleginnen und Kollegen in vielen anderen Bundesländern. Das hat eine Umfrage des Politik-Magazins "Zur Sache" ergeben, das heute Abend um 20:15 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Demnach steigen Berufsanfänger in Baden-Württemberg im gehobenen Dienst in eine höhere Besoldungsgruppe ein. In anderen Ländern wie zum Beispiel Bayern und Sachen bekommen Polizeibeamte höhere Zulagen.

6:26 Uhr Blick in die Welt Das wird heute außerhalb der Landesgrenzen wichtig: Es ist der wohl größte Betrugsfall in der deutschen Nachkriegsgeschichte: Der Finanzskandal um den ehemaligen DAX-Konzern Wirecard. In München beginnt der Strafprozess gegen den ehemaligen Vorstandschef des Zahlungsdienstleisters, Markus Braun, sowie zwei weitere frühere Wirecard-Manager. Ihnen wird vorgeworfen, Kreditgeber um mehr als drei Milliarden Euro geprellt zu haben. Bund und Länder beraten erneut über das geplante 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Bei dem Treffen der Ministerpräsidenten und -präsidentinnen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin geht es außerdem um die Unterstützung für Unternehmen in der Energiekrise. Das Bundesverfassungsgericht will am Vormittag verkünden, ob Geld, das für die Bekämpfung der Corona-Krise vorgesehen war, zugunsten des Klimaschutzes verwendet werden darf. Die Union im Bundestag hält das für verfassungswidrig und hat deshalb einen Eilantrag gegen den zweiten Nachtragshaushalt der Bundesregierung für 2021 gestellt.

6:03 Uhr So wird der Donnerstag heute - zieht euch warm an! Nach und nach soll es in den kommenden Tage kälter werden - schuld ist kalte Luft aus Skandinavien. Heute wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aber erstmal grau und nasskalt mit Regen oder Schneeschauern. Letztere gibt es vor allem in der Eifel und im Westerwald. In höheren Lagen kann es außerdem glatt werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei ein bis fünf Grad. Der Freitag bringt viel Nebel, im Norden scheint auch mal die Sonne. Das Wochenende wird spürbar kälter mit Höchsttemperaturen um ein Grad. Video herunterladen (5,2 MB | MP4)

6:02 Uhr Das erwartet uns heute in Rheinland-Pfalz Um 11 Uhr schrillen im wahrsten Sinne des Wortes die Alarmglocken: Beim zweiten bundesweiten Warntag werden die Katastrophenwarnsysteme in Deutschland getestet. Ihr erhaltet Test-Warnungen übers Handy - hier wird erstmals auch das sogenannte Cell-Broadcasting-Verfahren erprobt - oder hört entsprechende Durchsagen in Radio und Fernsehen - auch im SWR. Außerdem sollen Sirenen heulen und es wird Lautsprecherdurchsagen geben.

Die Ukrainehilfe Mainz schickt am Mittag einen Konvoi mit Hilfsgütern ins ukrainische Kriegsgebiet. Notstrom-Generatoren, Elektro- und Ölheizungen sowie Rollstühle werden an Bord sein. Das Mainzer Netzwerk teilte mit, es habe sich entschieden, schnell zu handeln, da es in vielen Teilen der Ukraine keine Strom- und Fernwärmeversorgung mehr gebe. Um ihr Auto zu klauen, soll ein 21-Jähriger seine Nachbarin getötet haben. Im Mordprozess vor dem Mainzer Landgericht wird heute das Urteil gegen den Mann erwartet. Ihm wird vorgeworfen, seine 41-Jährige Nachbarin geknebelt, mehrfach auf sie eingestochen zu haben und dann mit ihrem Wagen fortgefahren zu sein.