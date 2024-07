per Mail teilen

Acht Jahre lang war China durchgängig der wichtigste Handelspartner für die deutsche Wirtschaft. Diesen Status hat die Volksrepublik in den ersten drei Monaten des Jahres verloren - die USA standen im ersten Quartal in Sachen Außenhandel wieder an der Spitze.

Im Handelsverhältnis zwischen China und Deutschland kriselt es. Chinesische Unternehmen haben zuletzt deutlich weniger deutsche Waren gekauft. Wie entwickelt sich das Handelsverhältnis und das Wirtschaftswachstum? Welche Rolle spielt China künftig für den deutschen Export?