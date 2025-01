per Mail teilen

Die Wildkatzen sind zurück und sie sollen bleiben. Seit 100 Jahren galt die Wildkatze als ausgerottet. Inzwischen beginnt sie aber, zu uns - in ihren natürlichen Lebensraum - zurückzukehren. Damit das so bleibt, soll bei Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis eine Fläche entstehen, in der sich das Wildtier richtig wohl fühlt: ein "Wildkatzenwald von Morgen" .

Wie muss so ein Wald sein, damit sich Wildkatzen darin sicher fühlen? "Die Wildkatze fühlt sich am wohlsten, wenn sie viele Versteckmöglichkeiten findet, da sie ein sehr scheues Tier ist", sagt Dominic Hahn. Er ist Projektkoordinator des BUND. Mit ihm hat SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel gesprochen.