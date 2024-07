Übertourismus – auch in Deutschland ein zunehmendes Problem

Auf Mallorca protestieren Einheimische gegen zu viel Urlaubsrummel – auf jeden von ihnen kommen 15 Besucher der spanischen Insel. Übertourismus nennet man dieses Phänomen. Stefan Zierke ist tourismuspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Er sagt in SWR Aktuell: "Lösen kann man das nur, indem man Tourismus in die Breite schickt. Man muss nicht unbedingt ans Mittelmeer fahren, um Sonne zu genießen. Es gibt andere Ziele in Europa." Natürlich auch in Deutschland. Aber gibt es bei uns auch bereits Probleme mit Übertourismus? "Teile der Ostsee, Teile der Eifel haben bereits mit Übertourismus zu tun. Aber auch Großstädte. Wenn Wohnraum als Ferienwohnung vermietet wird, kann das in Ballungsräumen zu einem Problem werden", sagte Stefan Zierke im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.