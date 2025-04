per Mail teilen

Im Februar ist ein 15-Jähriger von einer Brücke in Karlsruhe-Durlach gestürzt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen jetzt abgeschlossen. Viele Fragen sind noch offen.

Anfang Februar war der Jugendliche von einer Brücke in Karlsruhe-Durlach rund acht Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei wurde er dabei schwer verletzt und liegt jetzt in einer Spezial-Klinik. Der Jugendliche sei nicht vernehmungsfähig.

Ermittlungen nach Sturz von Brücke abgeschlossen

Bisher wisse die Polizei nicht, was genau passiert ist. Die Auswertung seines Handys und weiterer elektronischer Geräte habe keine weiteren Erkenntnisse gebracht. Damit sind alle bisherigen Ansätze abgearbeitet und die Ermittlungen damit abgeschlossen, sagt die Polizei. Ob es sich um eine Straftat oder einen Suizidversuch handle, sei nicht abschließend geklärt.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Der Fall liege nun bei der Staatsanwaltschaft. Die Polizei hoffe darauf, dass der Jugendliche bald vernommen werden kann. Nur so oder durch neue Hinweise aus der Bevölkerung ließe sich eine Antwort auf die ungeklärten Fragen finden.