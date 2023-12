Schäubles Vermächtnis für Menschen mit Behinderung

per Mail teilen

Wolfgang Schäuble wird nach seinem Tod nicht nur wegen seines politischen Vermächtnisses in Erinnerung bleiben - sondern auch als lange Zeit einziger Bundespolitiker mit sichtbarer Behinderung. Aus Sicht der Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, hat Schäuble aber Behindertenpolitik und Teilhabe sehr bewusst ausgespart aus seiner Arbeit: "Das interessante ist, dass Wolfgang Schäuble nie mit dem Rollstuhl im Vordergrund stand, sondern immer mit seiner politischen Arbeit - etwa als Finanzminister oder als Bundestagspräsident." Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr schätzt sie ein, was Schäuble dennoch für Menschen mit Behinderung in Deutschland getan hat.