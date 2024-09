Populismus auf dem Vormarsch: Was die etablierten Parteien jetzt tun sollten

Bei der Landtagswahl in Thüringen ist die AfD stärkste Kraft geworden. In Sachsen wurde es die CDU - direkt gefolgt von der AfD. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist in beiden Ländern mit großem Erfolg eingestiegen. Was macht das aber mit den etablierten Parteien? "Sie müssen sich auf Themen besinnen, die nicht nur der AfD in die Karten spielen", rät der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn analysiert er den Charakter von AfD und BSW und wagt einen Ausblick in die Parteienlandschaft der Zukunft. "Die alten Lager, die alten Koalitionsmöglichkeiten sind alle passé", sagt Hillje. Hören Sie im Interview, was SPD, Grüne & Co seiner Meinung nach jetzt tun sollten.