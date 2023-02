"Narrenpredigt" in katholischer Kirche in Stuttgart

Es ist Rosenmontag. Heute und morgen ist der Höhepunkt beim Karneval, beim Fasching, bei der Fastnacht. Es wird gefeiert, bevor dann am Mittwoch die Fastenzeit beginnt. Auch in einigen katholischen Kirchengemeinden geht es in diesen Tagen etwas anders zu. In der Sankt Georgs Kirche in Stuttgart-Mitte waren gestern Kostüme, Schminke, bunte Tücher erwünscht. Pfarrer Michael Heil hatte zum siebten Mal zum närrischen Sonntagsgottesdienst eingeladen und in Reimen gepredigt. Wie das abgelaufen ist, hat Heil im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt.