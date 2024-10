Nahost-Konflikt: Freundschaft ist stärker als Hass

per Mail teilen

Am Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel schauen wir nicht nur auf das Grauen, sondern auch auf Geschichten, die Hoffnung machen, dass der Hass zwischen Israelis und Palästinensern eben doch nicht alles zerstört. Wir haben vor etwas weniger als einem Jahr schon einmal über die Freundschaft von David Rosenberg und Eyyub Kaja berichtet, einem Juden aus dem Raum Germersheim in der Südpfalz und einem Muslim aus Landau. David Rosenberg hat uns damals erzählt, dass er Eyyub Kaja in dessen Dönerladen kennengelernt hat. Wie es mittlerweile um die Freundschaft bestellt ist, verrät er im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.