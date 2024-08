Die Zahl der Straftaten steigt, die Zahl der Überstunden auch. An Nachwuchs mangelt es jedoch. Innenministerin Nancy Faeser wird sich beim Besuch im Bundespolizei-Ausbildungs- und Fortbildungszentrum in Diez in Rheinland-Pfalz vielleicht einige kritische Fragen anhören müssen. "Wir haben durchaus genug Bewerber", beschreibt Michael Beyfuß von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in SWR Aktuell die Situation. Das Problem sei jedoch, "dass die Einstellungsvoraussetzungen nicht in Gänze erfüllt werden - und wir damit auch nicht genügend geeignete Bewerber haben."

Hinzukommt, dass nicht alle Anwärter die Ausbildung bei der Bundespolizei durchziehen: Die Quote derjenigen, die abbrechen oder die Prüfung nicht schaffen, liegt laut Jahresbericht bei zwanzig bis dreißig Prozent. Falsche Vorstellungen über Polizeiberuf "Manche kommen mit den falschen Vorstellungen zu uns. Ein Großteil der Kündigungen resultiert aus Unzufriedenheit." Der Polizeiberuf sei komplex: "Er ist sehr anstrengend und man ist auch täglich hohen Gefahren ausgesetzt, wie den jüngsten Messerangriffen", sagt Beyfuß. Frisch ausgebildete Kolleginnen und Kollegen bilden aus Ein Grund für Kündigungen von Anwärtern sei auch "ein veralteter Ausbildungs- und Studienplan", so der Vorsitzende der GdP-Direktionsgruppe Bundespolizeiakademie, Beyfuß. Um erfolgreich ausbilden zu können, braucht es in erster Linie ausreichend qualifiziertes Lehrpersonal. Wir stellen fest, dass wir teilweise frisch ausgebildete Kolleginnen und Kollegen einsetzen müssen. Die machen das zwar gut, jedoch fehlt ihnen auch die Einsatz- und die Lehrerfahrung. "…selbst W-Lan […] nicht flächendeckend verfügbar" Ein weiteres Problem ist nach Ansicht von Beyfuß die Infrastruktur: Auch hier bestehe dringender Nachrüstungsbedarf durch die Bundespolizei: Moderne Ausbildungsstätten, wie Raumschießanlagen oder Trainingsstätten für lebensbedrohliche Einsatzlagen. Polizeitrainingszentren sind essentiell für eine gute Ausbildung […] selbst W-Lan, um digital lernen und mit den Familien daheim kommunizieren zu können, ist nicht flächendeckend verfügbar. GdP: Anwärter nicht irgendwo einsetzen Die Gewerkschaft der Polizei fordert eine regionale Werbung, eine regionale Ausbildung und eine regionale Verwendung: "Einfach bundesweit irgendwo verwendet zu werden, führt bei den Anwärterinnen und Anwärtern zu Unzufriedenheit und letztlich auch zur Kündigung“, so Beyfuß. Wie die Bundespolizei seiner Ansicht nach den Nachwuchsmangel besser in Griff bekommen könnte, darüber hat Michael Beyfuß mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesprochen.