Nach der Corona-Pandemie: Die kritische Bilanz des Virologen Schmidt-Chanasit

Am 22. März 2020 hat die damals schwarz-rote Bundesregierung einen bundesweiten Lockdown und weitgehende Kontaktsperren in Kraft gesetzt. Kitas und Schulen wurden geschlossen, man konnte nicht mehr in Restaurants, Geschäfte oder Museen. Der Großteil der Belegschaften wurde in Kurzarbeit oder ins Home-Office geschickt.

Leben und Tod

Virologen wie Christian Drosten und Jonas Schmidt-Chanasit waren plötzlich gefragte Interviewgäste. Sie wurden gefeiert, aber auch scharf kritisiert und teilweise auch bedroht.

Das ist etwas, mit dem man rechnen musste. Es ging um Leben und Tod. Um Existenzen, die vernichtet wurden. Um Menschen, die vereinsamt sind.

Es wurden Fehler gemacht

Rückblickend sieht es Schmidt-Chanasit kritisch, dass Virologen weitreichende Entscheidungen für die gesamte Gesellschaft treffen mussten. "Das hätte in größerer Runde geschehen sollen", sagt er im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.