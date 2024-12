Mutmach-Geschichte: Lebensmittel retten!

"Krumm & Schepp" ist das erste Foodsharing-Café im Rhein-Main-Gebiet. Alle, die dort am Karoline-Stern-Platz 9 in Mainz mithelfen, haben sich Ziele gesetzt: Sie wollen erreichen, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden und sie wollen, dass jeder und jede sich bei ihnen die Tasse Kaffee leisten kann. Grund genug, uns das Café mal genauer anzuschauen. Und zwar im Rahmen unserer Reihe mit Mutmach-Geschichten in SWR Aktuell - mit denen wir zeigen, dass es mehr gibt, als das Nachrichtengrau. In der wir Menschen kennenlernen, die inspirieren und Hoffnung geben. Wie Katrin Marx - sie war beim Mainzer FoodSharing-Kaffee von Anfang an dabei. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph erklärt sie, warum es manchmal sehr leicht ist, Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Kuchen, Brötchen, Obst und Gemüse etwa sind im Selbstbedienungsbetrieb buchstäblich greifbar.