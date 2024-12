Mutmach-Geschichte: "Singen macht glücklich"

Die protestantische Kirche in Ludwigshafen Süd hat eine kreative Idee, die auch gegen melancholische oder einsame Gefühle hilft: Und zwar mit dem Singkreis ”Singen macht glücklich”. Denn rund um den Jahreswechsel gibt es so viele negative Nachrichten: Krieg in der Ukraine; Nahost Konflikt; die gescheiterte Ampel Regierung und und und... Da hilft am besten Geselligkeit und den eigenen Schwung gegen schlechte Gefühle mit anderen zu teilen. In unserer Serie „Mutmach-Geschichten“ stellen wir den Singkreis Ludwigshafen vor. Theresa Lienen hat sich das Ganze mal angeschaut.