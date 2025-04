per Mail teilen

Im Wiesbadener Stadtteil Nordenstadt hat ein Unbekannter am Morgen eine Bank überfallen. Der Täter türmte mit einem Fahrrad und ist laut Polizei noch auf der Flucht.

Gegen 8:15 Uhr tauchte der Mann maskiert in einer Bankfiliale in Wiesbaden-Nordenstadt auf. Dort bedrohte er nach Angaben der Polizei zwei Angestellte mit einem "schusswaffenähnlichen Gegenstand".

Nachdem ihm die Angestellten Geld übergeben hatten, sei er mit einem schwarzen Klapprad geflohen. Zur Höhe der Beute machte die Polizei auf SWR-Anfrage keine Angaben.

Großfahndung nach Bankräuber bislang erfolglos

Die Polizei leitete nach dem Überfall direkt eine Großfahndung ein, inklusive Hubschrauber. Der mutmaßliche Bankräuber konnte aber bislang nicht gefunden werden.

Es sei nicht auszuschließen, dass er in der Nähe ein Auto abgestellt hatte, so die Polizei. In dieses könnte er umgestiegen sein.

So sah der Täter aus

Der mit einer schwarzen Skimaske maskierte Täter wurde als circa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er habe eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen und eine schwarze Tasche oder Rucksack mit weißer Schrift mit sich geführt.

Gesprochen habe er mit einem osteuropäischen Akzent. Wer Hinweise zu der Tat hat, soll sich bei der Polizei in Wiesbaden melden.