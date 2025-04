Polizei hofft auf Hinweise

Das bestohlene Ehepaar hat die Frau folgendermaßen beschrieben: 35-40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kräftige Statur. Sie trägt schwarze, schulterlange, glatte Haare und hat volle Lippen. Zum Tatzeitpunkt hatte sie dunkle Kleidung und Sneaker an.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, sollte sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 in Verbindung setzen - per Telefon unter der Rufnummer 06131/65-34350 oder per E-Mail an pimainz3@polizei.rlp.de.