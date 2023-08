Mücken, Hornissen, Waschbären: Wenn invasive Arten zum Problem werden

Stress für das Ökosystem in Deutschland: Es gibt immer mehr invasive Arten, die sich in Deutschland tummeln. Schuld ist einerseits der Klimawandel, der auch tropischen Tier-, Pflanzen- und Insektenarten eine gemütliche Heimat bei uns verschafft. Andererseits kommen viele neue Spezies als blinde Passagiere mit Containerschiffen und Lastern auf den weltweiten Handelsrouten hierher. Und so tummelt sich mittlerweile von der asiatischen Hornisse über die Mittelmeer-Ameise bis zum nordamerikanischen Ochsenfrosch einiges bei uns, was es hier vor ein paar Jahrzehnten noch nicht gab. Und das ist ein Problem für die heimische Artenvielfalt: "Invasive Arten treten in Konkurrenz zu den heimischen Arten und machen ihnen Probleme", erklärt SWR Umwelt-Experte Dominik Bartoschek. Was man tun muss, wenn man gefährliche eingewanderte Art findet, ist Thema im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.