Die asiatische Tigermücke ist 2019 in die Pfalz gekommen. Vor allem in Ludwigshafen und Germersheim breitet sie sich aus. Sie kann für den Menschen gefährliche Krankheiten übertragen, bisher gab es aber noch keinen bekannten Fall in Rheinland-Pfalz. Die Tigermücke vermehrt sich in noch so kleinen stehenden Gewässern aus, deshalb sollten Gartenbesitzer bei Regen keine leeren Gefäße draußen stehenlassen.