Der lange Schatten von Corona: Sind die Kirchen zu Ostern leer?

Ostern ist vor allem für die christlichen Kirchen in Deutschland ein wichtiges Fest. Sie hoffen, dass an den Feiertagen viele Menschen in die Gottesdienste kommen. Aber auch noch vier Jahre nach der Corona-Pandemie sind die Erwartungen etwas gedämpft. Viele Kirchengemeinden haben nicht mehr den gleichen Zulauf wie vor der Pandemie. Das Corona-Virus hatte damals auch das spirituelle Leben lahmgelegt, sagt Christian Weisner im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Weisner ist Mitglied im Bundesteam der Reformbewegung "Wir sind Kirche" und sagt: "Die Menschen mussten selber ihr Glaubensleben in die Hand nehmen." Welche Auswirkungen die Pandemie bis heute hat, erklärt er im Interview.