Kommt Corona bald zurück?

Diesen Sommer scheint es so zu sein, als hätten wir die Pandemie endgültig hinter uns gelassen: Die Corona-Beschränkungen sind Geschichte, nur ab und zu sehen wir noch Menschen mit Masken, die "Corona-Warn-App" ist im Winterschlaf. Corona wirkt weit weg. Wie schnell das Ganze aber zurück sein kann, zeigt sich gerade in China - dort erkranken Millionen Menschen jede Woche neu an Covid-19. Das Corona-Virus ist aktuell die mit Abstand häufigste Infektion. Ob von dieser Welle ein weltweites Risiko ausgeht und warum die hohe Rate durchgemachter Infektionen in China wenig bringt, klärt SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph im Gespräch mit der Münchner Virologin Ulrike Protzer.