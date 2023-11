Sechs Finalisten kämpfen in Bonn um eine prestigeträchtige Auszeichnung. Fünf Köche und eine Köchin wollen "Koch des Jahres" werden.

Einer der Teilnehmer ist Simon Bantle, er kommt gebürtig aus Bösingen bei Rottweil und kocht zurzeit in der Schweiz: Er ist Sous Chef im Restaurant „Epoca“ im Waldhaus Flims.

Heute steht Bantle unter Strom: Er will besser kochen als seine Mitstreiter. " Die Anspannung ist schon recht groß ", sagte Bantle in SWR Aktuell. Er will die Jury mit einer Vorspeise aus Königskrabbe unter anderem mit Miso und Vanille überzeugen. Als Hauptgang plant er eine Rehkeule und als Dessert " was Schönes mit Kaffee und Quitte ".

Koch des Jahres verarbeitet regionale Produkte

Sein Menü sei eine Zusammenstellung aus dem, " was man die letzten Jahre gelernt hat und aus Produkten aus der Region, die gerade Saison haben ". Zur Vorbereitung hat Bantle sich mit seinen Kollegen zusammengesetzt und überlegt, was das Team gerne kocht und auch selbst gerne isst.

Das Kochen im Restaurant ist für ihn tägliches Brot, im Wettkampf am Herd zu stehen sei aber noch einmal etwas ganz anderes. " Man kocht innerhalb von fünf Stunden von Null auf 100 für eine ganze Jury ", sagt Bantle. Diesen Druck gebe es im Restaurant nicht, weil man dort Zeit habe, die Gerichte etwas entspannter vorzubereiten.

Auch Köche trainieren jahrelang

Um als Sportler im Training zu bleiben, ist Ausdauer gefragt - bei einem Koch ist es genauso. " Das ist einfach jahrelanges Training ", sagt Bantle. Nur so könne man das hohe Niveau halten und sich noch weiter verbessern. Aber das Kochtraining ist nicht alles: " Man muss ein angeborenes Talent und die Liebe zum Produkt haben ", denn wenn man Spaß am Kochen habe, " dann kann es eigentlich nur gut werden ".

Simon Bantle schon "Newcomer des Jahres"

Der gebürtige Baden-Württemberger ist kein unbeschriebenes Blatt in der Kochszene. Bantle machte seine Ausbildung von 2014 bis 2017 im renommierten Hotel Bareiss in Baiersbronn. Durch sein außergewöhnliches Talent und seine Leidenschaft für die Kochkunst wurde er im Anschluss direkt als Chef de Partie im Drei Sterne Restaurant des Hotels angestellt.

2019 wechselte Bantle ins Hotel Restaurant Hirschen – Douce Steiner in Sulzburg, wo er ebenfalls als Chef de Partie tätig war. Seit Mai 2021 arbeitet er im Waldhaus Flims in der Schweiz. Hier ist er Sous Chef. Nur zwei Jahre nach der Eröffnung wurde das Restaurant von Sternekoch Niklas Oberhofer schon mit dem ersten Michelin Stern ausgezeichnet.

Mit Oberhofer zeigte Bantle im Wettbewerb "Koch des Jahres" schon vor dem Finale, was er kann - das brachte ihm den Titel "Newcomer des Jahres" ein. Jetzt will er das Endspiel des Wettbewerbs auch noch für sich entscheiden.

