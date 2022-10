Gebürtiger Ravensburger belegt den dritten Platz

Der aus Ravensburg stammende Niklas Oberhofer hat beim Wettbewerb "Koch des Jahres" den dritten Platz gewonnen. Der 26-Jährige ist Küchenchef im Restaurant "EPOCA" in der Ostschweiz.

Der gebürtige Ravensburger Niklas Oberhofer hatte am Montag allen Grund zur Freude, denn beim Wettbewerb "Koch des Jahres" landete er auf dem dritten Platz. Zudem wurde bekannt, dass das Restaurant, in dem der 26-Jährige arbeitet, einen Michelin-Stern bekommt. Er ist Küchenchef im Restaurant "EPOCA" in Flims in der Ostschweiz. Mehr als 300 Köchinnen und Köche aus Deutschland, der Schweiz und Österreich hatten sich beworben, um "Koch des Jahres" zu werden. Im Finale in Bonn landete Niklas Oberhofer dann auf dem dritten Platz.

SWR-Moderatorin Marion Kynaß hat mit Niklas Oberhofer gesprochen und ihm zunächst zu seinen Erfolgen gratuliert:

Zutaten dürfen nicht mehr als 16 Euro kosten

Im Finale mussten die Teilnehmenden aus Matjes, Ente, Maroni und Hagebutte ein Menü kochen. Die Zutaten dafür durften insgesamt nicht mehr als 16 Euro kosten. Die Finalisten hatten fünf Stunden Zeit. Eine zusätzliche Herausforderung sei es gewesen, der Jury das Menü auf Englisch zu präsentieren, sagt Oberhofer.

"Seit meiner Kindheit hatte ich eine Leidenschaft fürs Kochen. Ich habe mir immer gesagt, ich gehe den Weg als Koch und hänge mich zu 100 Prozent rein."

Regionale Küche mit asiatischen Einflüssen

Im Restaurant "Lumperhof" in Ravensburg machte Oberhofer seine Ausbildung. Danach arbeitete er in der gehobenen Sternegastronomie, unter anderem in München und Lindau. Seit zwei Jahren ist er Küchenchef im von Spitzenkoch Tristan Brandt gegründeten Restaurant "EPOCA" in der Schweiz. Dort gibt es regionale Küche mit asiatischen Einflüssen.