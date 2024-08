Kinoverband: Städten wird klar, dass Kino wichtiger Kulturort ist

Freude bei Cineasten: Mainz hat wieder ein Programmkino. Die Stadt hat das Capitol angemietet und verpachtet es ihrerseits an neue Betreiber, die auch für die Arthouse-Kinos in Frankfurt zuständig sind. Im vergangenen Jahr mussten das Capitol und ein weiteres Programmkino schließen. Zeigt das Beispiel in Mainz, dass das Programmkino eine Zukunft hat?

Christine Berg, Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, sagte in SWR Aktuell: "Den Städten wird immer mehr klar, dass Kino ein wichtiger Kulturort ist und dass sie etwas tun müssen. In manchen Städten ist es auch der einzige Kulturort. Deshalb glaube ich, dass es eine Zukunft hat." Bundesländer müssen Kinos fördern Reich werde man mit Programmkinos nicht. Allerdings gebe es schon Unterstützungsmöglichkeiten. Berg sieht auch die Bundesländer in der Pflicht: "Es gibt inzwischen mehrere Bundesländer, die eine Kinoförderung aufgelegt haben. In Rheinland-Pfalz ist noch Luft nach oben." Über die Zukunft der Programmkino-Branche hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Christine Berg gesprochen.