Katzen - Warum sind sie die Stars im Netz?

Katzen sind Medienstars. Kaum eine Liste mit den Top-Ten-Clicks des Tages, der Woche, des Jahres kommt ohne ein lustiges Katzenvideo aus. Aber warum ist das so? Katzen sind süß, anmutig, manchmal unnahbar und machen oft lustige Sachen - aber reicht das schon, um zum Internetstar zu werden? Anlässlich des Weltkatzentages (jedes Jahr am 8. August), hat die Medienexpertin Petra Grimm von der Hochschule der Medien in Stuttgart versucht zu ergründen, was das Geheimnis des viralen “Cat-Content” ist. Grimm hat Studien dazu ausgewertet und weiß: Katzenvideos sind Teil eines “Stimmungs-Managements”. Angesichts von schweren Themen wie Krieg oder Klimawandel gebe es ein berechtigtes Bedürfnis nach positiven, humorvollen Momenten - und die liefern die Katzen im Netz. Was die negative Seite von Cat-Content ist, erklärt die Expertin im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.