Info-Date am Morgen: Attentäter von New Orleans war Einzeltäter ++ Bahn sperrt Strecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen

Die Terrorattacke in New Orleans im Bundesstaat Louisiana hat die USA geschockt. Nach und nach werden immer mehr Details bekannt - auch über den Täter.

Der Attentäter von New Orleans ist nach Angaben der US-Behörden ein Einzeltäter gewesen. Zum jetzigen Zeitpunkt gingen die Ermittler davon aus, dass der Mann allein gehandelt habe, teilte die Bundespolizei FBI mit. Außerdem habe er einen Fernzünder für Sprengsätze in seinem Fahrzeug gehabt. Der mutmaßliche Islamist war in der Nacht zum Neujahrstag in New Orleans mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren, hatte 14 Menschen getötet und war von der Polizei erschossen worden.

Toter im Elektroauto in Las Vegas hatte Kopfschusswunde

Im Fall des explodierten Tesla-Trucks vor dem Trump-Hotel in Las Vegas gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Person in dem Auto vor der Detonation in den Kopf geschossen hat. Man habe eine Kopfschusswunde an der Leiche festgestellt, eine Pistole sei im Fußraum des Autos gefunden worden. Bei dem Mann soll es sich um einen US-Elitesoldat handeln, der in der Panzerkaserne im baden-württembergischen Böblingen stationiert war. Das melden mehrere US-Medien übereinstimmend. Der Soldat habe zum Zeitpunkt der Explosion einen Urlaub in den USA verbracht.

Zugausfälle zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen

Pendler im Großraum Stuttgart müssen sich wieder auf Zugausfälle und Umleitungen einstellen. Von Freitag, dem 3. Januar um 23:00 Uhr bis Mittwoch, den 8. Januar um 4:00 Uhr werden Arbeiten für die Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens durchgeführt. Dadurch kommt es zu Zugausfällen, Umleitungen und Ersatzverkehr mit Bussen.

Die S-Bahnen der Linien S2 fallen zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen aus, die der Linie S3 zwischen Bad Cannstatt und Fellbach. Ausfälle gibt es auch im Regionalverkehr zwischen Stuttgart und Waiblingen - teils auch zwischen Stuttgart und Backnang. Betroffen ist auch der IC-Verkehr von Nürnberg über Stuttgart nach Karlsruhe. Weitere Informationen bekommen Sie auf www.bahn.de .

Im Rahmen von Stuttgart 21 wird der Bahnknoten in Stuttgart als Erster bundesweit komplett digitalisiert. Züge des Fern- und Regionalverkehrs sowie S-Bahnen sollen dann mit dem digitalen Zugsicherungssystem ETCS fahren - und zwar nur damit. Klassische Lichtsignale werden im Tiefbahnhof nicht mehr verbaut.