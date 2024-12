Jordanien plant einen internationalen Krisengipfel zur Lage in Syrien.

Das hat das Außenministerium mitgeteilt. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Herrler.

Man wolle Wege finden, um das Land nach dem Sturz des Machthabers Baschar al-Assad zu unterstützen, heißt es in einer Erklärung. Bei dem Treffen morgen in Akaba am Roten Meer sollen alle syrischen Gruppierungen einbezogen werden. Jordanien lädt unter anderem auch Vertreter der Türkei, der USA, der EU, der Vereinten Nationen und mehrerer arabischer Länder ein.

EU-Kommission: Syrer, die zurückkehren, unterstützen

Die Innenminister der Europäischen Union überlegen unterdessen, wie sie mit syrischen Flüchtlingen umgehen sollen. Die EU-Kommission schlägt vor, Menschen zu unterstützen, wenn sie freiwillig nach Syrien zurückkehren. Sie ist aber gegen eine überstürzte Abschiebedebatte.

RLP-Kommunen wollen vom Land mehr Geld

Die rheinland-pfälzische Landesregierung steht vor einer nie da gewesenen Klagewelle. Eine SWR-Recherche hat ergeben: 26 Dörfer haben bereits ihre Klagen eingereicht, andere Kommunen bereiten sie vor. Es geht mal wieder ums Geld.

Die Städte, Kreise und Gemeinden in Rheinland-Pfalz gehören seit Jahren zu den meist verschuldeten in Deutschland. In den Augen der Kommunen ist das Land schuld daran. Es überweise ihnen zu wenig Geld, so der Vorwurf. Die Kommunen haben dazu in der Vergangenheit viele Gerichtsverfahren gegen das Land geführt, die sie meistens gewonnen haben. Finanziell geändert hat sich für sie aber kaum etwas.