Die Fraktionen von SPD und Union haben sich auf einen Termin für vorgezogene Neuwahlen geeinigt. Demnach soll die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 stattfinden. Die endgültige Entscheidung über den Wahltermin trifft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dieser betonte heute in Berlin, dass das Land eine handlungsfähige Regierung brauche. Die Vertrauensfrage von Kanzler Scholz ist offenbar für den 16. Dezember geplant.

Tarifeinigung in der Metall- und Elektroindustrie

Nach den bundesweiten Warnstreiks der Metall- und Elektroindustrie, von dem in der vergangenen Woche unter anderem Porsche in Stuttgart und Mercedes-Benz in Rastatt betroffen waren, gibt es jetzt eine Tarifeinigung. Der Abschluss gilt zwar zunächst für die Bezirke Bayern und Küste. Er soll aber bundesweit auf alle 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche übertragen werden. Unter anderem sollen Löhne und Gehälter in zwei Schritten um insgesamt 5,1 Prozent steigen, im Februar gibt es eine Einmalzahlung von 600 Euro. Azubis bekommen 140 Euro mehr. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz arbeiten mehr als eine Million Menschen in Metall- und Elektrobetrieben.