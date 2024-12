Info-Date am Mittag: Syrien feiert friedlich den Sturz des Assad-Regimes ++ Neue Bahnverbindungen für BW und die Pfalz

In der syrischen Hauptstadt Damaskus haben sich tausende Menschen auf den Straßen versammelt, um weiterhin den Sturz des Assad-Regimes zu feiern. Dies und weitere Themen des Mittags mit Jonathan Hadem.

Zum friedlichen Feiern aufgerufen hatte Ahmed Al Shara, Chef der islamistischen HTS-Miliz. Auch in Aleppo und anderen Städten strömen Menschen auf die zentralen Plätze. Unterdessen verschlechtert sich aber die humanitäre Lage im Land. Die Preise für Brot und andere Lebensmittel sind stark gestiegen. Offenbar gibt es auch immer mehr Plünderungen.

Direkt und schnell nach Berlin und zurück

Bei der Bahn tritt am Sonntag der neue Fahrplan in Kraft. Das bedeutet neue Verbindungen, auch für die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Karlsruhe beispielsweise wird an die neue Direktverbindung Paris – Berlin angeschlossen. Stuttgart bekommt eine neue ICE-Direktverbindung nach Basel, und täglich geht es von hier aus auch nach Amsterdam. Dafür wird der frühe ICE von Karlsruhe nach Stuttgart gestrichen - diese Verbindung kommt bei den Bahnkunden nicht so gut an.

Verbesserungen gibt es auch für die Pfalz: Zweimal täglich kann man künftig von Neustadt und Kaiserslautern ohne Umsteigen nach Berlin fahren. Ab Frankfurt fährt der neue ICE dann als „Sprinter“ – also ohne Zwischenhalt.