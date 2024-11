Info-Date am Mittag: Habeck will Strompreis-Zuschuss ++ Bosch berät über Zukunft der Standorte mit der Belegschaft

Am Vormittag hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft getroffen - und natürlich ging es um die allgegenwärtige Krisenstimmung. Die ist auch an Habeck nicht vorbeigegangen, aber er hat sich bemüht, Aufbruchstimmung zu verbreiten, wie unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten berichten. Habeck warb bei dieser Industriekonferenz auch für einen staatlichen Zuschuss, um die hohen Strompreise zu stabilisieren. Damit könnten die Netzentgelte gesenkt werden, sagte der Grünen-Politiker in Berlin. Der beste Weg dahin sei ein Nachtragshaushalt für das laufende Jahr.

Zukunft der Bosch-Standorte: Betriebsversammlung in Abstatt

Eingangs ging es schon um die schwierige Wirtschaftslage und die geht natürlich auch am Südwesten nicht spurlos vorbei. Die Beschäftigten des Gerlinger Bosch-Konzerns sollen am Nachmittag erneut zu einer Betriebsversammlung zusammenkommen, diesmal in Abstatt im Kreis Heilbronn. Dort wird Fahrzeugtechnik entwickelt, auch für autonomes Fahren. Doch die Nachfrage ist schleppend. Die Folge: Kurzarbeit seit Oktober. Bis Ende 2030 sollen 4.000 Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen bei Bosch, weitere eintausend im Ausland.