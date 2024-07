Mit Spannung wird die Abschlussrede von US-Präsident Biden erwartet. Es gibt wachsende Zweifel, ob der 81-Jährige noch den Herausforderungen seines Amtes gewachsen ist. Das und mehr mit Moritz Braun:

Die Vertreter der NATO-Staaten kommen am letzten Gipfeltag mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammen. Dabei soll es um die künftige militärische Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor gehen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg fordert, dass sich die Mitgliedsstaaten langfristig dazu verpflichten, der Ukraine durch Waffenlieferungen beizustehen.

Umfragetief für die SPD in RLP

Wenn am kommenden Sonntag gewählt würde, käme die Partei des neugewählten Ministerpräsidenten Schweitzer nur noch auf 21 Prozent - das ist ein Prozentpunkt weniger als im Rheinland-Pfalz-Trend im vergangenen Februar. Schweitzer sagte dazu im SWR: „Bei den Umfragen hatten wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten oftmals das Nachsehen. Uns war aber immer wichtig, die Wahl zu gewinnen und so wird es auch jetzt wieder sein.“ Die nächste Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist 2026.