Info-Date am Mittag: Verfassungsschutz darf Bayern-AfD beobachten ++ U-Boot unterwegs nach Sinsheim

Der bayerische Verfassungsschutz darf die AfD im Land weiterhin als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachten. Das hat das Verwaltungsgericht München entschieden. Die Richter wiesen damit die Klage der bayerischen AfD zurück.

Zuvor schon im Eilverfahren gescheitert

Die AfD hatte zuvor schon im Eilverfahren versucht, die Klage abzuweisen und war damit gescheitert. Schon vor der Urteilsverkündung hatte die Partei erklärt, dass sie bei einer Niederlage alle weiteren möglichen Instanz anrufen will.

350 Tonnen-U-Boot unterwegs von Speyer nach Sinzheim

Ein rund 350 Tonnen schweres U-Boot ist unterwegs in das Technik-Museum im baden-württembergischen Sinsheim. Ein Schwerlasttransporter hat es gestern vom Museum in Speyer in den dortigen Naturhafen am Rhein gebracht. Jetzt ist es auf einer Schwimmplattform unterwegs auf Rhein und Neckar und soll am 28. Juli in Sinsheim ankommen. Für den Transport müssen auf der ganzen Strecke Züge gestoppt sowie Ampeln, Oberleitungen und Leitplanken entfernt werden.