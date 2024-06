per Mail teilen

Ein weiterer Versuch, die "Widerspruchslösung" bei der Organspende einzuführen, wird gerade gestartet. Die Themen des Mittags mit Dagmar Freudenreich.

Etwa 8.000 Menschen in Deutschland warten aktuell auf eine Organspende. Weil es immer noch zu wenige Spenderorgane gibt, haben Bundestagsabgeordnete mehrerer Fraktionen eine weitere Initiative für eine "Widerspruchsregelung" gestartet, wie sie schon in vielen anderen europäischen Ländern gilt. Das bedeutet: Alle gelten erst einmal als Organspender. Wer seine Organe im Todesfall nicht spenden will, muss widersprechen. Patientenschützer sehen das kritisch.

Mainzer "Sankt Martin" wieder mit Kopf

Der Stein-Statue des Sankt Martin auf dem Mainzer Dom musste Anfang Juni der Kopf abgenommen werden, er hatte zu viele Risse. Jetzt hat der Heilige Martin seinen Kopf zurück.