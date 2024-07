Info-Date am Abend: OECD lobt Deutschland für Integration ++ Weltkriegsbombe in Mainz entschärft

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) sieht Fortschritte bei der Integration von Einwanderern in Deutschland. Im Jahr 2022 habe die Erwerbsquote bei 70 Prozent gelegen, heißt es im aktuellen Bericht der OECD. Das seien deutlich mehr als in den meisten anderen EU-Vergleichsländern. Ein Grund sei die umfassende Sprachförderung. Herausforderungen sieht die OECD bei Einwanderern mit niedrigem Bildungsniveau. Jeder Sechste habe höchstens einen Grundschulabschluss.

Weltkriegsbombe in Mainz erfolgreich entschärft

Nach der erfolgreichen Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Mainz sind alle Sperrungen aufgehoben. Mehr als 9.500 Menschen können wieder zurück in ihre Wohnungen. Knapp zwei Stunden hatte die Entschärfung gedauert. Die Arbeiten an der Bombe seien ohne Komplikationen verlaufen, obwohl sie ungünstig in der Erde lag, so die Stadt. Aus Sicherheitsgründen war im Vorfeld ein fast drei Meter hoher Schutzwall aus Sand um den Fundort der Bombe errichtet worden. Die Bombe wird jetzt in ein Zwischenlager des Kampfmittelräumdienstes in Koblenz gebracht und dann in Niedersachsen in Einzelteile zerlegt.