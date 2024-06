Die Europäische Union hat am Nachmittag offiziell Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufgenommen. Ob am Ende des Prozesses tatsächlich die Aufnahme des Landes in die EU steht, wird sich vermutlich erst in einigen Jahren entscheiden. Auch mit Moldau haben die Beitrittsverhandlungen begonnen.

Pellenz in RLP hat einen digitalen Bienenkorb

Am Verhalten von Bienen kann man unter anderem ablesen, wie das Wetter wird. Diese Infos – etwa über bevorstehenden Starkregen - will die Verbandsgemeinde Pellenz künftig nutzen. Dafür wurden Bienenstöcke mit Sensoren ausgestattet. Ausgewertet werden die Daten aus dem digitalen Bienenkorb von Wissenschaftlern der Hochschule Koblenz.