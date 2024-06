per Mail teilen

Der Rücktritt kam überraschend: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, Malu Dreyer, will ihr Amt aufgeben. Begründet hat sie das am Nachmittag in einer Pressekonferenz mit fehlender Energie. Bei der Gelegenheit hat sie auch ihren designierten Nachfolger vorgestellt: den Sozialminister des Landes, Alexander Schweitzer. Wir fassen die Reaktionen auf Dreyers Rückzug zusammen.

Deutschlands zweites EM-Spiel unter hohen Sicherheitsvorkehrungen

Gegen Ungarn bestreitet das deutsche Team heute sein zweites EM-Gruppenspiel in Stuttgart. Die Stichworte dazu sind: Vorfreude aber auch hohe Sicherheit.