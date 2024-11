Beim Putzen glänzen: Deutsche Meisterschaft im Reinigungshandwerk

per Mail teilen

Die Gebäudereinigung gilt als größtes Handwerk in Deutschland. Die besten Nachwuchskräfte treten bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin gegeneinander an. Mitmachen dürfen Gesellinnen und Gesellen, die gerade die Ausbildung abgeschlossen und die Vorrunden auf Landesebene gewonnen haben – mehr als 10 Bundesländer sind vertreten.

Bewertet werden – neben dem Ergebnis natürlich – auch die einzelnen Arbeitsschritte und wie geschickt das jeweilige Equipment eingesetzt wird. Die konkreten Aufgaben werden allerdings erst einen Tag vorher bekanntgegeben.

Kein Problem für Sarah Lutz aus Metzingen, sie hat die letzte Meisterschaft vor einem Jahr gewonnen. Und sieht sich trotz Meisterbriefs noch lange nicht am Ende ihrer Ausbildung. Sie bedauert, dass die Branche unter Jugendlichen als unattraktiv gilt und die Azubi-Zahlen stetig zurückgehen – denn sie selbst brennt für ihren Job. Warum, das schildert sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.