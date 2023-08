Vor dem Pokalspiel gegen Stuttgart: TSG-Balingen-Trainer Braun optimistisch

Bei den Spielen um den DFB-Pokal gewinnen immer mal wieder "kleine" Mannschaften aus den unteren Ligen gegen Bundesligisten. Auf so ein "David gegen Goliath"- Spiel bereitet sich in der ersten Pokal-Runde die TSG Balingen vor. Der Regionalligist aus der 4. Liga in Baden-Württemberg spielt am Samstag gegen den VfB Stuttgart. Anstoß ist um 13:00 Uhr in Reutlingen. Der Trainer der TSG Balingen, Martin Braun, schildert im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem, wie er seine Mannschaft vorbereitet hat und wie er die Chancen auf eine Pokal-Sensation einschätzt.