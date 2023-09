Krise? Wie es den Autoherstellern und -zulieferern in Baden-Württemberg geht

Die Automobilbranche in Deutschland hatte es in den letzten Monaten nicht leicht. Schon jetzt ist klar, dass sie dieses Jahr deutlich weniger Autos produzieren als vor der Corona-Krise. Noch arbeiten viele Hersteller ihre Auftragsbestände ab. Das ist bald erledigt, und dann gibt es nicht mehr viel zu tun. Die monatelangen Probleme in den Lieferketten und bei den Halbleitern hätten für einen Rückgang der Aufträge gesorgt, sagt Birgit Priemer, Chefredakteurin der Zeitschrift Auto, Motor und Sport in SWR Aktuell. "Wir müssen uns sicherlich auch darauf vorbereiten, dass das Jahr 2024 ein schwieriges Jahr wird für die Automobilindustrie und auch für die Zulieferer." Spannend sei, welche neuen Mobilitätskonzepte jetzt kommen würden. In den letzten Jahren sei zu wenig dafür getan worden, zum Beispiel Elektroautos auf den Markt zu bringen, die in das Budget von Familien passten. "Da sehen wir aktuell immer noch, dass die Autos, die neu vorgestellt werden, in einer Preisregion sind, die sich nur wenige leisten können", sagt Priemer.

Ob Premiummarken wie Porsche oder Mercedes die Preise senken und mit welchem Blick die deutschen Hersteller auf Asien schauen sollten, klärt SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern im Gespräch mit Birgit Priemer.