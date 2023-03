Meinung: Jakob Maria Mierscheid - mit 90 so fit wie im Kreißsaal

per Mail teilen

Jakob Maria Mierscheid, der am Mittwoch 90 wird, verfügt über alle Merkmale eines Mitglieds im Deutschen Bundestag. Martin Rupps bedauert, dass es den Mann gar nicht gibt.

Einer der bedeutendsten Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik, Jakob Maria Mierscheid aus Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich), begeht am Mittwoch sein 90. Wiegenfest. Zum Feiertag seiner Geburt wird der ehemalige SPD-Vorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck in der Hochwald-Gemeinde erwartet.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Bürgermeister Andreas Hackethal (CDU), wie der Jubilar ein gebürtiger Morbacher, spricht Grußworte im Namen von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), ihrem Vorgänger Norbert Lammert (CDU) und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Der Jubilar genießt bei Schwarzen und Roten gleichermaßen Respekt – im Hochwald die große Ausnahme!

Eigene Wahlkreis-Seite im Netz

Jakob Maria Mierscheid besitzt trotz seines Gnadenalters alle Eigenschaften, die ihn seit 1979 zu einem Mitglied des Deutschen Bundestages machen. Er verfügt über eine eigene Wahlkreis-Seite im Netz und antwortet persönlich auf Briefe bzw. Mails. Weiter gibt es Bücher von ihm, ich selbst habe zwei Titel im Regal stehen. Jakob Maria Mierscheid kann sie nicht geschrieben haben, denn seine Identität ist erfunden. Der Wahlkreis. Die Bücher. Alles.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Für mich ist der hochbetagte Jubilar, dem ich noch viele gesunde Jahre wünsche, die Steinlaus der deutschen Politik. Das Tier mit dem lateinischen Namen Petrophaga lorioti, eine Erfindung von Loriot, schaffte es bis in den "Pschyrembel", ein wichtiges medizinisches Wörterbuch. Kein Wunder, dass Jakob Maria Mierscheid ein wissenschaftliches Symposion über die Steinlaus besucht haben soll!