Meinung: Urlaub – das alljährliche Bad in der Menge

Nicht einmal 40 Grad-Sommer können dem Massentourismus etwas anhaben. Statt Adria wählt Martin Rupps das Freibad.

Wer in Spanien Urlaub macht, nimmt ein Bad in der Menge. 85,1 Millionen Touristen haben das Land mit 48,6 Millionen Einwohnern letztes Jahr besucht. Auch anderswo: Paris und Venedig, Lissabon und Split – alles proppenvoll in der Urlaubszeit. Nicht einmal 40 Grad-Sommer können dem Massentourismus etwas anhaben.

Mein Kollege Frank und seine Frau machten vergangenen Juli Urlaub in Kroatien. Sie mussten um vier Uhr nachmittags zu Abend essen, später war kein Platz mehr frei. Abendbrot um Vier? Das kannte ich bislang nur aus dem Krankenhaus. Mein Freund Gabriel und seine Freundin standen kürzlich stundenlang vor dem Louvre an. In den Sälen drängten sich die Menschen gefühlt so dicht wie beim Bruce Springsteen-Konzert.

In Kroatien Abendessen um Vier

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – ich empfinde es als stressig, anderen im Weg zu stehen und sie mir. Das Jahr über verbringe ich viel Zeit im unvermeidlichen Stau oder übe mich darin, sechs Wochen auf einen Behördentermin zu warten. Da ist Urlaub im besten Fall auch Urlaub vom Schlangestehen. Ich bewundere Menschen, denen ein Gewimmel am Flughafen, in einer Stadt oder am Strand nichts ausmacht.

Ich bleibe lieber in der Heimat für Ausflüge und Städtetrips. Nicht Adria und Costa del Sol. Sondern Freibad oder Baggersee. So lange, wie Deutschland noch keine 40 Grad-Sommer hat und keine Essenszeiten gelten wie im Krankenhaus.