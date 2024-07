Tiere vor der Haustür, Spaziergänge im Grünen, eine schöne Unterkunft: Das wollen weniger Menschen als noch vor vier Jahren. Urlaub auf dem Bauernhof in BW ist unbeliebter geworden.

In Baden-Württemberg machen weniger Menschen Urlaub auf Bauernhöfen als während der Corona-Pandemie. "Wir spüren einen leichten Rückgang im Vergleich zu den sehr starken Corona-Jahren", sagte die Geschäftsführerin der "Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg", Constanze Bröhmer vor Beginn der Sommerferien Ende Juli.

Urlaub auf dem Bauernhof in BW unbeliebter als während Pandemie

Die Nachfrage ist laut Bröhmer etwa auf das Vor-Corona-Niveau zurückgegangen. Nach einer Lockerung der Corona-Vorschriften durften Bauernhöfe in Baden-Württemberg im Mai 2020 wieder für Feriengäste öffnen. Daraufhin ging die Zahl der Anfragen in die Höhe, wie die Arbeitsgemeinschaft mit Sitz in Freiburg damals berichtete. Demnach hätten Vermieterinnen und Vermieter ihre Ferienwohnungen und Ferienhäuser im Schnitt zwischenzeitlich zwölffach belegen können.

Feriengäste wollen weniger Geld ausgeben und später buchen

Laut Constanze Bröhmer von der "Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg" spüren die Anbieter aktuell deutlich, dass "viele Gäste vielleicht nur noch einen Haupturlaub planen, und der Zweit- und Dritturlaub eher vorsichtig angegangen wird". Das falle besonders in der Nebensaison auf. Laut Bröhmer wollen die Menschen im Urlaub weniger Geld ausgeben. Das deckt sich auch mit den Entwicklungen am Bodensee, wie die Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH aus Friedrichshafen im Mai sagte. Auch zur Urlaubs- und Tourismusmesse CMT in Stuttgart kamen Anfang des Jahres weniger Menschen als im Vorjahr.

Über aktuelle Reisetrends und Tipps berichtete der SWR im Januar 2024 von der Urlaubsmesse CMT:

Eine weitere Herausforderung für die Höfe sind laut Bröhmer zunehmende Last-Minute-Buchungen. Die Planung von Urlauben findet ihrer Aussage nach immer kurzfristiger statt. Ein Reisebüro in Heilbronn bestätigt diese Entwicklung - entgegen der Hoffnungen werden die Preise demnach kurzfristig aber meist nicht nochmal günstiger. Die kurzfristigen Buchungen machen den Ferienhöfen in BW vor allem zu schaffen, wenn "das Wetter so wie jetzt gerade sehr langanhaltend schlecht ist", sagt Bröhmer.

Bauernhöfe in BW ziehen seit Pandemie verstärkt junge Gäste an

Während den Corona-Jahren sei es den Betrieben gelungen, neue Gäste, wie etwa jüngere Menschen, längerfristig vom Landurlaub zu überzeugen, so Bröhmer. "Aber selbstverständlich gibt es auch viele Gäste, die jetzt wieder den Strand bevorzugen." Die Ferienhöfe seien besonders beliebt bei Familien mit jungen Kindern, teils kämen auch Großeltern mit ihren Enkelkindern.

In Baden-Württemberg gibt es nach Angaben des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz mehr als 1.500 Bauernhöfe mit Ferienangeboten. Demnach gehören dazu traditionelle Höfe mit Viehhaltung, Reiterhöfe und Höfe, die sich auf den Wein- und Obstbau spezialisiert haben.